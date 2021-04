इंटरनेशनल क्रिकेट से करीब 3 साल पहले रिटायरमेंट ले चुके साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) का बल्ला इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) में जमकर आग उगल रहा है. मंगलवार को डिविलियर्स ने एक बार फिर अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए तब नाबाद 75 रन की अहम पारी खेली, जब वह मुश्किल में थी. कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने जमकर तारीफ की. विराट ने कहा कि उन्हें देखकर यह बिल्कुल नहीं लगता है कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. Also Read - IPL 2021 चेन्‍नई सुपर किंग्‍स vs सनराइजर्स हैदराबाद Match Prediction Video April 28: CSK vs SRH Playing 11s, पिच रिपोर्ट, Delhi में मौसम का हाल

डिविलियर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 42 गेंदों पर 3 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 75 रनों की नाबाद पारी खेली, जिससे बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को एक रन से हरा दिया. कोहली ने मैच के बाद कहा, 'एबी मुझे यह कहते हुए पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने पांच महीने तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है. लेकिन अगर आप उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखते हैं तो ऐसा महसूस नहीं होता है कि वह अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलते हैं.'

उन्होंने कहा, 'वह हमारे लिए एक संपत्ति की तरह हैं. मैं फिर से यही कहूंगा (मुस्कुराता हूं). उन्होंने पांच महीने तक नहीं खेला है, लेकिन आप उनकी इस पारी को देखें.' डिविलियर्स को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला.

डिविलियर्स ने कहा, ‘मैं हाल-फिलहाल में भले ही मैच नहीं खेला हूं, लेकिन मैंने अपने फिटनेस को बरकरार रखा है. इसके लिए मैंने लगातार मेहनत की है. मेरे कमरे में भी ट्रेडमिल है. यही कारण है कि मैं अच्छा कर पा रहा हूं. भारत ने इस दौरान कुछ अच्छे गेंदबाज दिए हैं, सिराज भी उनमें से एक हैं. उन्होंने आज अच्छी गेंदबाजी की. बाकी, बल्लेबाजी में हमारे पास विराट कोहली और मैक्सवेल हैं ही. हम पिच पर जाकर अपना गेम इंजॉय करते हैं.’

इनपुट: IANS