मांकड़ का विषय क्रिकेट जगत में हमेशा से ही विवादास्पद रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग 2019 सीजन के दौरान ये नियम एक बार फिर चर्चा में आया था जब किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के तत्कालीन कप्तान रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर (Jos Buttler) को मांकड़ आउट किया था। Also Read - IPL 2021: CSK ऑलराउंडर मोइन अली ने कहा- खेलने की पूरी आजादी देते हैं MS Dhoni

इयोन मोर्गन, केविन पीटरसन, जेसन रॉय और डेल स्टेन जैसे कई दिग्गजों ने इसके लिए अश्विन की आलोचना की थी लेकिन भारतीय स्पिनर ने साफ कहा था कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो नियमों के खिलाफ हो। Also Read - IPL 2021: तस्वीरें देखें- जीत की पटरी पर दौड़ी चेन्नई एक्सप्रेस, राजस्थान रॉयल्स को हराकर प्वॉइंट्स टेबल में नंबर 2

Strong from Harsha Bhogle on TV just now. Also Read - IPL 2021, CSK vs RR: मोइन अली, रवींद्र जडेजा ने राजस्‍थान के मध्‍यक्रम को किया ध्‍वस्‍त, 45 रन से जीता चेन्‍नई

“Look where Bravo is…. That is why I believe you’re entirely within your rights – it should almost be mandatory in team meetings – to say, run him out. All this talk about not being in the spirit of the game is so much nonsense.” pic.twitter.com/48G4WNhs82

— Geoff Lemon Sport (@GeoffLemonSport) April 19, 2021