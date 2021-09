Where is Hardik Pandya ? : मुंबई इंडियंस की टीम जब गुरुवार को कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ (MI vs KKR) मैदान में उतरी तो एक बार फिर हार्दिक पांड्या नदारद दिखे. उम्‍मीद जताई जा रही थी कि यूएई के पहले मैच से बाहर रहने के बाद हार्दिक कम से कम दूसरे मैच में जरूर खेलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अब फैन्‍स को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है. मुंबई इंडियंस के फैन्‍स का मानना है कि कुछ तो ऐसा है जो फ्रेंचाइजी छुपा रही है.Also Read - Live Score and Updates, MI vs KKR, IPL 2021: कीरोन पोलार्ड- क्रुणाल पांड्या पर रन बनाने की जिम्‍मेदारी , क्‍या सेट कर पाएंगे बड़ा लक्ष्‍य ?

Hardik pandya in today’s match be like.. pic.twitter.com/85CYMJm71e — Nandini💞 (@Nandini_Tells) September 23, 2021

Also Read - IPL 2021- MI vs KKR: कोलकाता ने टॉस जीता- पहले करेगी फील्डिंग, मुंबई की टीम में कप्तान Rohit Sharma लौटे

Also Read - IPL 2021: T20 फॉर्मेट में ऑफ स्पिन फेंकने से डरते हैं Ravichandran Ashwin, कहीं पड़ न जाए छक्का: Virender Sehwag

Where are you @hardikpandya7 and please give update on him @mipaltan #MIvsKKR — Maulik Vadariya (@MaulikVadariya) September 23, 2021

Hardik Pandya changed his name to ” Injured Hardik Pandya “. Source (Hardik Pandya Injury Times) 😉🤭😂 #IPL2021 #MIvKKR #HardikPandya — Veer Phogat (@VeerPhogat21) September 23, 2021

हार्दिक पांड्या इंग्‍लैंड दौरे का हिस्‍सा नहीं थे. उन्‍होंने अपना आखिरी प्रतिस्‍पर्धी मैच जून में श्रीलंका दौरे पर खेला था. इससे पहले भी वो अप्रैल के अंत में स्‍थगित हुए आईपीएल के बाद से ही आराम कर रहे थे. ऐसे में सवाल उठता है कि इतना आराम करने के बावजूद भी जूनियर पांड्या आखिर क्‍यो मैदान पर वापसी नहीं कर रहे हैं. मुंबई इंडियंस इस सवाल का जवाब देना ही होगा.

मुंबई इंडियंस का प्लेइंग इलेवन

क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रोहित शर्मा (कप्‍तान), सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, सौरभ तिवारी, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पांड्या, एडम मिल्ने, राहुल चाहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट

कोलकाता नाइट राइडर्स का प्लेइंग इलेवन

शुबमन गिल, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी, नितीश राणा, इयोन मोर्गन (कप्‍तान), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, लॉकी फर्ग्यूसन, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा