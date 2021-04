इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के 14वें सीजन के पांचवें मैच में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को मिली करारी हार पर फैंस को यकीन नहीं हो रहा है। एमए चिदंबरम स्टेडिम में खेले गए इस मैच में केकेआर टीम 153 रन के आसान लग रहे लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। Also Read - Indian Premier League 2021: Delhi Capitals के खेमे में मचा हड़कंप, तेज गेंदबाज Anrich Nortje कोरोना पॉजिटिव

मैच के दौरान एक समय पर 122 रन पर आधी टीम के पवेलियन लौटने के बाद भी कोलकाता की जीत की उम्मीद बनी हुई थी क्योंकि टीम के दो शानदार फिनिशन दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) और आंद्रे रसेल (Andre Russell) क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन मुंबई के घातक डेथ ओवर गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह (Jasprit bumrah) और ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) के आगे रसेल और कार्तिक की एक ना चली और मुंबई ने 10 रन से मैच जीत लिया।

कोलकाता की इस हार को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा हुआ। इस बीच पूर्व भारतीय दिग्गज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने भी केकेआर टीम का मजाक उड़ाया।

सहवाग ने ट्वीट किया, ” MI ने KKR से कहा- ‘देखा अपनी लापरवाही की नतीजा’। 30 गेंदो पर 31 रन बचाना जबकि विपक्षी टीम के पास 7 विकेट हो, ज्यादातर टीमें ऐसा करने में सफल नहीं हो पाती। मुंबई इंडियंस ने शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन किया।”

MI to KKR- Dekha aapne laparwahi ka.natija.

To defend 31 from 30 balls with 7 wickets of the opposition in hand is something which not many sides can defend. Brilliant bowling display from @mipaltan .#MIvsKKR pic.twitter.com/dIdd603wKL

— Virender Sehwag (@virendersehwag) April 13, 2021