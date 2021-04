VIVO IPL 2021, Mumbai Indians vs Rajasthan Royals Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips: 5 बार आईपीएल खिताब अपने नाम कर चुकी मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium, Delhi) में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच में मध्यक्रम की अपनी कमजोरियों को दूर करके विजयी लय हासिल करने की कोशिश करेगी. मुंबई लगातार दो मैच गंवाने के बाद इस मैच में उतरेगी. पिछले मैच में उसे पंजाब किंग्स के हाथों नौ विकेट से हार का सामना करना पड़ा था और अब वह दिल्ली चरण में नये सिरे से शुरुआत करना चाहेगी. Also Read - DC vs KKR, My Dream11 Team Prediction, Vivo IPL 2021: कप्‍तान-उपकप्‍तान के लिए ये हैं सही विकल्‍प, इन बल्‍लेबाजों को जरूर करें टीम में शामिल

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals Head to Head: दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 25 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें मुंबई और राजस्थान ने बराबर 12-12 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (कप्तान), क्विंटन डि कॉक, सूर्यकुमार यादव, इशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पंड्या, राहुल चाहर, जयंत यादव, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.

राजस्थान रॉयल्स: जोस बटलर, यशसवी जायसवाल, संजू सैमसन (C & WK), शिवम दूबे, डेविड मिलर, रियान पराग, क्रिस मॉरिस, राहुल तेवतिया, जयदेव उनादकट, चेतन सकारिया, मुस्तफिजुर रहमान.

MI vs RR My Dream11 Team

जोस बटलर, रोहित शर्मा (कप्तान), सूर्यकुमार यादव, रियान पराग, कीरोन पोलार्ड, क्रिस मॉरिस, क्रुणाल पंड्या, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, राहुल चाहर, चेतन सकारिया.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, एडम मिल्ने, आदित्य तारे, अनमोलप्रीत सिंह, अनुकुल रॉय, अर्जुन तेंदुलकर, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, जेम्स नीशाम, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पंड्या, मार्को जानसेन, मोहसिन खान, नाथन कूल्टर नाइल, पीयूष चावला, क्विंटन डिकॉक, राहुल चाहर, सौरभ तिवारी, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट, युद्धवीर सिंह.

राजस्थान रॉयल्स: संजू सैमसन (कप्तान), जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, मनन वोहरा, अनुज रावत, रियान पराग, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, महिपाल लोमरोर, श्रेयस गोपाल, मयंक मारकंडे, जयदेव उनादकट, कार्तिक त्यागी शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, मुस्तफिजुर रहमान, चेतन सकारिया, केसी करियप्पा, कुलदीप यादव, आकाश सिंह.