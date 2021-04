सनराइजर्स हैदराबाद (Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad) के खिलाफ मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस (MI vs SRH) ने युवा न्‍यूजीलैंड के युवा क्रिकेटर एडम मिल्‍ने (Adam Milne Debut for Mumbai Indians) को अपनी टीम से डेब्‍यू का मौका दिया. स्‍वयं रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने मैच से पहले मिल्‍ने को टीम की डेब्‍यू कैप दी. भारतीय फैन्‍स के लिए एडम मल्ने ज्‍यादा जाना पहचाना नाम नहीं है. आइये हम आपको उनके बारे में कुछ अहम जानकारी उपलब्‍ध कराते हैं. Also Read - IPL 2021, MI vs SRH, Live Streaming Score and Updates: रोहित-क्विंटन डी कॉक ने की बल्‍लेबाजी की शुरुआत

एडम मिल्‍ने (Adam Milne Debut for Mumbai Indians) न्‍यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं. मौजूदा वक्‍त में वो न्‍यूजीलैंड के सीमित ओवरों के क्रिकेट में सक्रिय हैं. वो अपने देश के लिए 40 वनडे मुकाले में 41 विकेट निकाल चुके हैं. इसी तरह 22 टी20 मुकाबलों में उनके नाम 27 विकेट हैं.

एडम मिल्‍ने दुनिया के छठे सबसे तेज गेंद डालने वाले गेंदबाज

एडम मिल्‍ने (Adam Milne Debut for Mumbai Indians) की खासियत यह है कि वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं. वो दुनिया के छठे ऐसे गेंदबाज हैं जो 153.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर पाए हैं. यही वजह है कि कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने एडम मिल्‍ने की तेज रफ्तार गेंदबाजी को देखते हुए उनपर इस मैच में दांव लगाया है.

आईपीएल 2016 और 2017 में वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हिस्‍सा थे. वो अबतक पांच आईपीएल मैच आईपीएल मैच खेल चुके हैं. हालांकि केवल चार विकेट ही निकालने के कारण बाद में फ्रेंचाइजी ने उन्‍हें रिलीज कर दिया था.