मुंबई इंडियंस के खिलाफ (MI vs SRH) मैच के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद (Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad) के ऑलराउंडर विजय शंकर (Vijay Shankar) का जलवा देखने को मिला. विजय शंकर ने 25 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्‍होंने दो छक्‍के भी लगाए. गेंदबाजी करते हुए उन्‍होंने अपने आईपीएल करियर के दौरान पहली बार एक मैच में दो विकेट निकाले. Also Read - IPL 2021, MI vs SRH, Live Score and Updates: विजय शंकर 28 रन बनाकर आउट, मुुश्किल में हैदराबाद

विजय शंकर (Vijay Shankar) ने आज के मैच में तीन ओवर डाले. इस दौरान उन्‍होंने 19 रन दिए और दो विकेट अपने नाम किए. खासबात ये है कि विजय शंकर ने 32 रन बनाकर खेल रहे रोहित शर्मा और नंबर तीन के बल्‍लेबाज सूर्यकुमार शंकर 10(6) को डगआउट का रास्‍ता दिखाया. इस शानदार प्रदर्शन के चलते विजय शंकर (Vijay Shankar) इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हो रहे हैं. फैन्‍स ने उन्‍हें लेकर मैच के दौरान मजेदार ट्वीट किए. आईये हम आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट से रूबरू कराते हैं. Also Read - MI vs SRH: कीरोन पोलार्ड ने जड़ा IPL 2021 का सबसे लंबा छक्‍का, ग्‍लेन मैक्‍सवेल छूटे पीछे, देखें VIDEO

Performance of VIJAY SHANKAR today shows that what a crying face of a girl can do to a boy pic.twitter.com/ivbEprilxz — CRICOSOME (@CRICOSOME) April 17, 2021