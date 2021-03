आईपीएल इतिहास (IPL History) पर नजर डालें तो ग्‍लेन मैक्‍सेवल (Glenn Maxwell) का करियर उतना अच्‍छा नजर नहीं आता जितना वो अपने देश ऑस्‍ट्रेलिया के लिए एक ऑलराउंडर के रूप में कर चुके हैं. विस्‍फोटक अंदाज में बल्‍लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले मैक्‍सवेल ने बीते सीजन में पंजाब किंग्‍स (Punjab Kings) को निराश किया था. यही वजह है कि केएल राहुल (KL Rahul) की कप्‍तानी वाली टीम ने उन्‍हें इस सीजन से बाहर का रास्‍ता दिखा दिया. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के निदेशक माइक हेसन (Mike Hesson) ने बताया कि आखिर क्‍यों फ्रेंचाइजी ने ग्‍लेन मैक्‍सवेल पर दांव खेला है. Also Read - Jason Roy to replace Mitchell Marsh in SRH: हैदराबाद को मिला मिशेल मार्श का विकल्‍प, जेसन रॉय पर खेल दांव

माइक हेसन (Mike Hesson) ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा ,‘‘ ग्‍लेन मैक्‍सवेल (Glenn Maxwell) शानदार है और बीच के ओवरों में हमें उसकी जरूरत है. उसके पास अपार अनुभव है. फॉर्म में रहने पर वह अपने दम पर मैच जिता सकता है. हमें उसकी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करना है. हम देख रहे हैं कि वह कैसे कर सकते हैं.’’ Also Read - 40 साल के भज्‍जी KKR से खेलते आएंगे नजर, बोले- 'लोग सोचते हैं ये क्यों खेलता है, मैंने तो...'

माइक हेसन (Mike Hesson) ने बताया ,‘‘ मैं उससे बात करूंगा और उसे उसकी भूमिका के बारे में बताऊंगा. उसके पास कौशल और अनुभव है और वह नेतृत्व करने वाले समूह का हिस्सा होगा.’’ Also Read - SRH को लगा बड़ा झटका, Mitchell Marsh ने IPL से नाम लिया वापस, बताई ये वजह

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आज तक आईपीएल खिताब नहीं जीत पाई है. ऐसे में विराट कोहली की कप्‍तानी वाली बैंगलोर फ्रेंचाइजी के लिए ग्‍लेन मैक्‍सवेल (Glenn Maxwell) कुछ कमाल कर पाएंगे या नहीं ये तो वक्‍त ही बताएगा. बैंगलोर ने बीते सीजन में प्‍लेऑफ तक का सफर तय किया था. विराट एंड कंपनी इस बार खिताब अपने नाम करना चाहेगी.