IPL 2021, Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore, 1st Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का आगाज 9 अप्रैल को हो चुका है. उद्घाटन मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) की भिड़ंत मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) से हो रही है, जिसमें आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला लिया. ग्लेन मैक्सवेल, काइल जेमीसन और डैन क्रिस्टियन आरसीबी की तरफ से अपना पहला मैच खेल रहे हैं. देवदत्त पड्डिकल स्वास्थ्य कारणों से अंतिम एकादश में जगह नहीं बना पाए. उनके स्थान पर रजत पाटीदार ने आईपीएल में पदार्पण किया है, जबकि एबी डिविलियर्स विकेटकीपर की जिम्मेदारी संभालेंगे. वहीं मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियन्स ने क्रिस लिन और मार्को जेनसन (Marco Jansen) को अंतिम एकादश में रखा है. उसके दो अन्य विदेशी खिलाड़ी कीरेन पोलार्ड और ट्रेंट बोल्ट हैं. Also Read - IPL 2021- MI vs RCB: इन 5 वजहों से रॉयल चैलेंजर्स ने मुंबई इंडियंस को दी मात

1 मई 2000 को साउथ अफ्रीका में जन्मे 6 फुट 8 इंच लंबे मार्को जेनसन अब तक 14 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 440 रन बनाने के अलावा 54 शिकार किए हैं, जबकि लिस्ट-ए के 13 मैचों में वह 112 रन और 16 विकेट झटक चुके हैं. बात अगर 10 टी20 मुकाबलों की करें, तो इसमें उन्होंने 6 पारियों में 71 रन बनाने के अलावा 6 शिकार भी किए हैं. Also Read - IPL 2021, Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore, 1st Match Highlights: उद्घाटन मैच में RCB का विजयी आगाज, MI को दी 2 विकेट से मात

बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुम्बई इंडियंस छठे खिताब के लिए अभियान की शुरुआत कर रही है, जबकि विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी एक बार फिर पहले खिताब के लिए दांव लगाएंगे. Also Read - बिना क्वॉरंटीन के ही RCB की टीम में शामिल हुए Devdutt Padikkal, बाकी फ्रैंचाइजियां नाराज

बीते साल कोरोना के कारण आईपीएल का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के तीन मैदानों पर हुआ था. इस साल दुनिया की इस सबसे बड़ी टी20 लीग की घर वापसी हो रही है लेकिन कोरोना को देखते हुए दर्शकों को स्टेडियम से दूर रखा गया है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन-

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (कप्तान), क्रिस लिन, सूर्यकुमार यादव, इशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पंड्या, राहुल चाहर, मार्को जेनसन, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: विराट कोहली (कप्तान), रजत पाटीदार, एबी डिविलियर्स (विकेटकीपर), ग्लेन मैक्सवेल, डैनियल क्रिश्चियन, वॉशिंगटन सुंदर, काइल जैमिंसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, शाहबाज अहमद, युजवेंद्र चहल.