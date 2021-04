आईपीएल (IPL 2021, MI vs SRH) के नौवें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad) को टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा. मुंबई इंडियस ने 13 रन से मैच जीतकर इस सीजन की अपनी दूसरी जीत दर्ज की. मुंबई की जीत के हीरो बल्‍लेबाजी के दौरान क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock), कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) रहे. जिन्‍होंने बल्‍ले से सर्वाधिक योगदान दिया. वहीं, हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने शानदार फिल्डिंग करते हुए मैच का रुख पलट दिया. Also Read - IPL 2021, MI vs SRH: Hardik Pandya के Bullet Throw से डेविड वार्नर-अब्‍दुल समद हुए रनआउट, वायरल हुआ VIDEO

मुंबई इंडियंस ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान आखिरी ओवर में 137 रनों पर ऑलआउट हो गई.

रोहित शर्मा की 25 गेंद में 32 और मैन ऑफ द मैच पोलार्ड की 22 गेंद में 35 रन की नाबाद पारी के दम पर मुंबई इंडियन्स ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 150 रन बनाने के बाद सनराइजर्स को 19.4 ओवर में 137 रन पर ऑल आउट कर दिया. सनराइजर्स की यह लगातार तीसरी हार है.

लगातार दो मैच गंवाने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मैच में चार बदलाव करते हुए विराट सिंह, अभिषेक शर्मा, खलिल अहमद और मुजीब उर रहमान जैसे युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया.

जॉनी बेयरस्टॉ और कप्तान डेविड वार्नर ने 7.2 ओवर में 67 रन की साझेदारी कर के सनराइजर्स को शानदार शुरूआत दिलायी लेकिन क्रुणाल पंड्या की गेंद पर बेयरस्टॉ के हिट विकेट होने के बाद मुंबई ने शानदार वापसी कर मैच पर पकड़ बना ली. बेयरस्टॉ ने 22 गेंद में 43 रन की पारी के दौरान चार छक्के और तीन चौके जड़ें. वार्नर ने 34 गेंद में 36 रन बनाये.

मुंबई के लिए राहुल चाहर और ट्रेंट बोल्ट ने तीन – तीन विकेट लिये जबकि जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर में मजह 14 रन खर्च कर एक सफलता हासिल की.

इससे पहले रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक (40) ने भी मुंबई को तेज शुरूआत दिलायी थी लेकिन सातवें ओवर में 55 रन की इस साझेदारी के टूटने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने शिकांजा कस दिया. पोलार्ड ने हालांकि आखिरी दो गेंदों पर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर दो छक्का जड़ टीम के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया.

लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स के लिए उनकी सबसे सफल सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी जॉनी बेयस्टॉ और डेविड वार्नर ने पारी का आगाज किया. बेयरस्टॉ शुरू से ही आक्रामक दिखे. उन्होंने तीसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर लगातार चार बाउंड्री जड़े जिसमें एक छक्का और तीन चौके शामिल है. इसके बाद एडम मिल्ने के ओवर में उन्होंने चौका और फिर दो छक्का जड़ा. बेयरस्टॉ ने पिछले मैच में किफायती गेंदबाजी करने वाले क्रुणाल पंड्या को भी नहीं बख्शा और पांचवे ओवर में छक्का और चौका जड़ा.