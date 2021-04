Indian Premier League 2021, Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने शनिवार (17 अप्रैल) को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium, Chennai) में खेले गए आईपीएल 2021 के 9वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को 13 रन से शिकस्त दी. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने पांच विकेट पर 150 रन का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में हैदराबाद 19.4 ओवर में 137 रन पर ऑलआउट हो गई. Also Read - Indian Premier League 2021, RCB vs KKR, Live Score and Updates: बैंगलोर के नाम 12 तो कोलकाता ने जीते हैं 14 मुकाबले, आज किसकी होगी जीत ?

हैदराबाद के लिए जॉनी बेयरस्टो ने 22 गेंदों पर तीन चौके और चार छक्कों की मदद से 43 और कप्तान डेविड वॉर्नर ने 34 गेंदों पर दो चौके और इतने ही छक्को की बदौलत 36 रन बनाए. विजय शंकर ने 28 रन बनाए. मुम्बई इंडियंस के लिए राहुल चाहर और और ट्रेंट बोल्ट ने तीन-तीन, जबकि क्रुणाल पांड्या व जसप्रीत बुमराह ने एक-एक विकेट लिया. Also Read - IPL 2021, MI vs SRH: न्यूजीलैंड के स्टार गेंदबाज Trent Boult ने Jasprit Bumrah को बताया ‘डेथ ओवरों’ का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज

मैच के दौरान फ्रेंचाइजी के मालिक कलानिधि मारनी की बेटी काव्या मारन टीम के प्रदर्शन से काफी निराश नजर आईं. काव्या सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ हैं और उन्हें हैदराबाद के मुकाबलों के दौरान अक्सर स्टेडियम में देखा जा रहा है. Also Read - My Dream11 Prediction, DC vs PBKS, IPL 2021: आज के मैच में ये हो सकते हैं बेस्‍ट कप्‍तान व विकेटकीपर, जरूर लगाएं दांव

मुंबई इंडियंस के खिलाफ काव्या मारन के काव्या मारन के कई एक्सप्रेशंस देखने को मिले, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.

The only reason I want SRH to win!#kavyamaran ♥️ pic.twitter.com/q5r3kGnrRz — Shreekant A. Kamble (@shreeekamble) April 17, 2021

Abey SRH walo apne liye nahi to kam se Kam Kaviya Maran ke liye hi jeet lo ek match..

Isko ab or aese Nahi Dekha jaa rha 🥺#SRHvMI#SRH pic.twitter.com/Eg2wOGCwX8 — Nikhil Srivastav (@ImNik05) April 17, 2021

बता दें कि मुंबई इंडियंस की तीन मैचों में यह दूसरी जीत है और अब वह चार अंकों के साथ तालिका में टॉप पर पहुंच गई है. वहीं हैदराबाद को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है.