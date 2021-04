आईपीएल (IPL 2021) के आठवें मैच में आज चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (PBKSvsCSK) के कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. धोनी ने आज सीएसके के लिए दोहरा शतक लगाया. सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा. मैच अभी शुरू भी नहीं हुआ और धोनी ने टी20 में दोहरा शतक कैसे लगा दिया. आइये हम आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं. धोनी आज चेन्‍नई के लिए अपना 200वां मुकाबला खेल रहे हैं. Also Read - IPL 2021, PBKS vs CSK Live Updates and Score in Hindi: चाहर को चौथी सफलता; दीपक हुड्डा कैच आउट

बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के लिए केवल 176 मैच ही खेले हैं. अन्‍य मैच उन्‍होंने चेन्‍नई के लिए ही चैंपियन लीग टी20 के दौरान खेले थे. धोनी की कप्‍तानी में ही चेन्‍नई फ्रेंचाइजी ने तीन बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया था. हालांकि बीते साल चेन्‍नई का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. Also Read - IPL 2021, PBKS vs CSK: चेन्‍नई ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, कुछ ऐसा है दोनों टीमों का प्‍लेइंग-11

चेन्‍नई के नाम आईपीएल इतिहास में हर बार प्‍लेऑफ में जग बनाने का रिकॉर्ड था, लेकिन पिछले साल यूएई में हुए आईपीएल के दौरान ये रिकॉर्ड टूट गया. चेन्‍नई की टीम 16 में से छह मुकाबले ही जीत पाई. उसका सफर सातवें स्‍थान पर रहते हुए खत्‍म हुआ. Also Read - Ab de Villiers के इस 4-Point Message से वापस फॉर्म में लौटे Virat Kohli, भारतीय कप्‍तान ने मांगी थी मदद

महेंद्र सिंह धोनी ने बीते साल आईपीएल से पहले ही अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍याय लिया था. वो इससे पहले आखिरी बार 2019 विश्‍व कप के दौरान सेमीफाइनल में बल्‍लेबाजी करते हुए नजर आए थे. महेंद्र सिंह धोनी पर अब मौजूदा सीजन में चेन्‍नई फ्रेंचाइजी का खोया हुआ सम्‍मान वापस पाने की चुनौती होगी.