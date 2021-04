पंजाब किंग्‍स के खिलाफ (PBKS vs CSK) मुकाबले में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के स्‍टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का जलवा देखने को मिला. जडेजा ने फील्डिंग के दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रिस गेल और केएल राहुल को चलता किया. ये जडेजा ही हैं जिसके कारण पंजाब किंग्‍स ने महज 19 रन पर ही अपने चार मुख्‍य बल्‍लेबाजों के विकेट गंवा दिए. Also Read - IPL 2021, PBKS vs CSK: महेंद्र सिंह धोनी ने रचा इतिहास, चेन्‍नई के लिए लगाया दोहरा शतक

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने पहले तीसरे ओवर में केएल राहुल को रनआउट किया. दीपक चाहर की गेंद पर क्रिस गेल ने बैकवर्ड प्‍वाइंट की दिशा में गेंद को हल्‍के हाथ से मार दिया. दूसरे छोर पर केएल राहुल थे. दोनों रिस्‍की रन लेने के लिए भाग पड़े. वहां जड्डू फिल्डिंग पर थे. जडेजा भागते हुए आए और उनहोंने बिना देरी किए डायरेक्‍ट थ्रो मारी, जो सीधे विकेट पर जा लगी. राहुल को इस तरह वापस डगआउट में लौटना पड़ा. Also Read - IPL 2021, PBKS vs CSK Live Updates and Score in Hindi: मोइन अली ने झाई रिचर्डसन को बोल्ड किया; पंजाब का छठां विकेट गिरा

फिर पांचवें ओवर में रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने क्रिस गेल को अपना शिकार बनाया. दीपक चाहर की नकल गेंद को गेल समझ नहीं पाए. गेंद की गति कम होने के कारण वो बैकवर्ड प्‍वाइंट पर हवा में चली गई. जडेजा ने इस बार भी गलती नहीं की. वो भागते हुए गेंद के पास आए और उन्‍होंने हवाई छलांग लगाकर कैच लपक लिया.

चेन्‍नई की टीम को टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी की टीम इस मैच में जीत दर्ज कर लय में लौटना चाहेगी.