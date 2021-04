आईपीएल (IPL 2021) के मुकाबले में आज दीपक चाहर (Deepak Chahar) ने मैच विनिंग परफार्मेंस देकर चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (PBKS vs CSK) को टूर्नामेंट की पहली जीत दिलाई. दीपक चाहर ने महज 13 रन देकर मैच में चार विकेट हॉल अपने नाम किया. दीपक के इस शानदार प्रदर्शन से मैच इकतरफा हो गया और चेन्‍नई ने छह विकेट से आसान जीत दर्ज की. चेन्‍नई की जीत पर बहन मालती चाहर (Malti Chahar) ने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी. Also Read - IPL 2021, PBKS vs CSK: पंजाब को 6 विकेट से हराकर अंकतालिका में दूसरे नंबर पर पहुंची चेन्नई

मालती (Mati Chahar) ने ट्विटर पर लिखा, “शानदार गेंदबाजी, मुझे तुमपर गर्व है भाई. खासतौर पर इसलिए क्‍योंकि आपने थाला महेंद्र सिंह धोनी को चेन्‍नई के लिए उनके 200वें मैच को जीतने में योगदान दिया.” Also Read - PBKS vs CSK: दीपक चाहर के 4 विकेट हॉल के बाद मोइन अली की विस्‍फोटक पारी से चेन्‍नई को मिली सीजन की पहली जीत

बीते मुकाबले में कजन राहुल चहर (Rahul Chahar) ने मुंबई की तरफ से खेलते हुए चार ओवरों में 27 रन देकर चार विकेट निकाले थे. एक अन्‍य पोस्‍ट में मालती चाहन ने दोनों भाईयों की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, चाहर ब्रथर्स पावर, मुझे आप दोनों पर गर्व है.’

Chahar Brothers on fire 🔥

Proud proud proud 😇

More power to them💪🏼#chaharbrother #CSKvPBKS #MIvKKR#deepakchahar #IPL2021 #CSKvPBKS pic.twitter.com/itqbBQexOn

— Malti Chahar🇮🇳 (@ChaharMalti) April 16, 2021