IPL 2021 PBKS vs MI LIVE Cricket Score and Updates in Hindi Also Read - IPL 2021 Punjab vs Mumbai Match Report: राहुल-गेल की धमाकेदार पारी, मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हराकर पंजाब किंग्स ने जीता इस साल अपना दूसरा मैच

IPL 2021 PBKS vs MI Highlights: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के 17वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) ने पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) को 9 विकेट से हराकर इस सीजन की अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली है. पंजाब की टीम को यहां 132 रन की चुनौती मिली थी, जिसे उसने कप्तान केएल राहुल (60*) और क्रिस गेल (43*) की बदौलत इस लक्ष्य को 16 बॉल शेष रहते अपने नाम कर लिया. बैटिंग के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जा रही इस पिच पर कप्तान केएल राहुल और गेल दोनों ने सूझ-बूझ भरी पारी खेली. इससे पहले मयंक अग्रवाल ने 20 बॉल में 25 रन की अहम पारी खेली. Also Read - IPL 2021 RR vs KKR: 4 मैचों में कोई कमाल नहीं कर पाए हैं Shubman Gill, क्या प्लेइंग XI से होंगे बाहर

इससे पहले पंजाब की टीम ने यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. मुंबई के लिए कप्तान रोहित शर्मा (63) की फिफ्टी और सूर्य कुमार यादव (33) की महत्वपूर्ण पारियों की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 131 रन बनाए. पंजाब के लिए इस सीजन अपना पहला मैच खेल युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई (2/21) और मोहम्मद शमी (2/21) ने दो-दो विकेट अपने नाम किए. Also Read - IPL 2021: राजस्थान रॉयल्स के लिए इंग्लैंड से आई बुरी खबर, पूरे आईपीएल से बाहर रहेगा ये धाकड़ तेज गेंदबाज