IPL 2021 PBKS vs RR Match Preview: आईपीएल (IPL 2021) के दूसरे हाफ में आज राजस्थान रॉयल्स (RR) की पंजाब किंग्स (PBKS) टीम दुबई में आमने-सामने होंगी. दोनों टीमें बड़ा स्कोर बनाने में माहिर हैं और उनके पास तेज-तर्रार बैटिंग करने वाले बल्लेबाजों की लंबी फेहरिस्त है. लेकिन दोनों ही टीमें फिलहाल प्लेऑफ की दौड़ में खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती हैं. दोनों ने अभी तक सिर्फ 3-3 जीत दर्ज की हैं. रॉयल्स को पहले हाफ में 7 में से 4 मैचों में हार मिली है, तो वहीं किंग्स को 8 में से 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. दोनों टीमें आज जीत के लिए पूरा दमखम दिखाती नजर आएंगी.

दोनों टीमों के पास यहां मंगलवार को मैच जीत कर अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचने का मौका है. लोकेश राहुल (KL Rahul) के अगुआई में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम अंक तालिका में छठे स्थान पर है, जबकि संजु सैमसन (Sanju Samson) की अगुवाई वाली रॉयल्स की टीम अंक तालिका में 5वें स्थान पर है. Also Read - IPL 2021: जानिए Rajasthan Royals का कब, किससे, कहां होगा मुकाबला- क्या है पूरी टीम?

जानकारों का मानना है कि दोनों टीमों के बीच यह जंग काफी रोमांचक होगी. एविन लुईस और लियाम लिविंगस्टोन की ताकतवर बल्लेबाजी का मुकाबला क्रिस गेल की ताकत और कप्तान केएल राहुल की रणनीति से होगा. रॉयल्स को जोस बटलर की कमी जरुर खलेगी, जबकि लुईस के टीम में आने से टीम के बल्लेबाजी में मजबूती मिलेगी. Also Read - Virat Kohli के टी20 कप्‍तानी छोड़ने के ऐलान के बाद KL Rahul होने लगे ट्रेंड, जानें क्‍या है पूरा माजरा

लिविंगस्टोन पिछले कुछ वर्षों से खेल के सबसे छोटे प्रारूप में शानदार फॉर्म में हैं. वह ‘द हंड्रेड’ में शानदार प्रदर्शन के बाद दुबई आए हैं. संभावना है कि वह मंगलवार को वेस्टइंडीज के लुईस के साथ ओपनिंग कर सकते हैं.

अगर दोनों पावरप्ले के ओवरों में रॉयल्स को विस्फोटक शुरुआत देने में कामयाब हो जाते हैं, तो कप्तान संजू सैमसन के लिए पारी को आगे बढ़ाने में और अधिक मिलेगी. ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को नहीं भूलना चाहिए. वह इस आईपीएल सीजन (14) में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं.

पंजाब के लिए क्रिस गेल (Chris Gayle) के साथ राहुल और मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) के ओपनिंग करने की उम्मीद है. सोमवार को पंजाब ने गेल का नेट्स में पसीना बहाते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिससे विपक्षी पक्ष को स्पष्ट चेतावनी दी गई. जे. रिचर्डसन और रिले मेरेडिथ ने आईपीएल के दूसरे चरण में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है, जिसके बाद पंजाब की गेंदबाजी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है.

(इनपुट: आईएएनएस)