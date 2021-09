IPL 2021- PBKS vs RR: राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मैदान में उतरी है. इस सीजन प्वॉइंट्स टेबल के लिहाज से दोनों ही टीमें अभी बहुत अच्छी हालत में नहीं हैं. दोनों ने ही अब तक सिर्फ 3-3 मैच जीते हैं. करीब 4 महीने के ब्रेक के बाद आज एक बार फिर दोनों टीमों को मैदान पर उतरने का मौका मिला है. दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) ने यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है. इस मैच में पंजाब ने आज तीन खिलाड़ियों को आईपीएल डेब्यू का मौका दिया है.Also Read - Live Scores and Updates PBKS vs RR IPL 2021: पंजाब ने चुनी गेंदबाजी, इन चार क्रिकेटर्स को डेब्‍यू का मौका

पंजाब की ओर से साउथ अफ्रीका के एडिन मार्कराम (Aiden Markram), आदिल रशीद (Adil Rashid) और इशान पोरेल (Ishan Porel) को मौका दिया है. रॉयल्स की ओर से भी वेस्टइंडीज के ईविन लुईस आज अपना डेब्यू कर रहे हैं. हालांकि लुईस मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में खेल चुके हैं लेकिन राजस्थान की टीम में उनके लिए यह पहला मौका है.

इस सीजन के पहले हाफ में दोनों टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो रॉयल्स ने पहले हाफ में 7 में से 4 मैचों में हार मिली है, तो वहीं किंग्स को 8 में से 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. दोनों टीमें आज जीत के लिए पूरा दमखम दिखाती नजर आएंगी और प्लेऑफ की दौड़ में अपने लिए मौका बनाए रखना चाहेंगी.

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पिच और मैदान की बात करें तो यह दोनों ही शानदार हैं. यहां की पिच पर रन बरसने के आसार हैं और गेंद आउटफील्ड पर जब जाएगी तो मैदान पर बिछी घास भी उसे रफ्तार देने में पूरी मदद देगी.

दोनों टीमों के बीच यह 23वीं जंग है. इससे पहले दोनों के बीच हुए 22 मुकाबलों में राजस्थान का पलड़ा पंजाब पर भारी रहा है. रॉयल्स की टीम ने पंजाब को 12 बार मात दी है, जबकि पंजाब की टीम सिर्फ 10 बार ही उसके खिलाफ बाजी मार पाई है.

दोनों टीमों का प्लेइंग XI:

पंजाब किंग्स:-

केएल राहुल (WK/C), मयंक अग्रवाल, एडिन मार्कराम, निकोलस पूरन, दीपक हुड्डा, फैबियन एलन, आदिल राशिद, हरप्रीत बरार, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, ईशान पोरेल.

राजस्थान रॉयल्स:-

यशस्वी जायसवाल, एविन लुईस, संजू सैमसन (WK/C), लियाम लिविंगस्टोन, महिपाल लोमरोर, रियान पराग, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, मुस्तफिजुर रहमान, चेतन सकारिया, कार्तिक त्यागी.