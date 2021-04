सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम आज अपना चौथा मुकाबला खेल रही है. पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच में हैदराबाद ने अपने प्लेइंग इलेवन से मनीष पांडे (Manish Pandey) को बाहर रखा है. मनीष पांडे बेहतरीन फॉर्म में थे और उन्होंने तीन पारियों में 101 रन बनाए थे. लेकिन इसके बावजूद पांडे को आज सनराइजर्स ने मौका नहीं दिया है. भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत आगरकर (Ajit Agarkar) ने भी टीम मैनेजमेंट के इस फैसले को सही करार दिया है. Also Read - PBKS vs SRH IPL 2021 Live Cricket Score and Updates: खलील अहमद ने झटके तीन विकेट, 120 रनों पर ऑलआउट हुआ पंजाब

अजीत आगरकर क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइन्फो पर इस मैच के टॉस के बाद हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन की समीक्षा कर रहे थे. जब उनसे मनीष पांडे को बाहर रखने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘टीम के लिए मनीष पांडे को बाहर बिठाना एक मुश्कि फैसला रहा होगा. लेकिन मेरी नजर में यह सही फैसला है. मनीष से इस सीजन अपनी पहली दो पारियों में रन जरूर बनाए थे. लेकिन इसके बावजूद वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए.’ Also Read - IPL 2021- पंजाब किंग्स में खुद को दबाव में ले आए हैं KL Rahul: Ramiz Raja

हैदराबाद की टीम इस सीजन अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार कर रही है. उसके पहले 3 मैचों में लगातार 3 हार का सामना करना पड़ा है. इनमें से तीनों ही बार वह खराब बल्लेबाजी के चलते हारी है. मनीष पांडे एक-दो मौकों पर टीम को जीत दिलाने का जज्बा दिखा सकते थे. लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए. Also Read - IPL 2021, PBKS vs SRH: KL Rahul बने सबसे तेज 5 हजार T20 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी

31 वर्षीय पांडे के खेल की आलोचना करते हुए आगरकर ने कहा, ‘मनीष पांडे सनराइजर्स हैदराबाद के रिटेन खिलाड़ियों में शुमार हैं, जिसका मतलब है कि फ्रैंचाइजी उन्हें मोटी रकम अदा कर रही है और वह टीम की रणनीतियों का अहम हिस्सा हैं. लेकिन एक बार वह 60 रन बनाकर भी टीम को जीत नहीं दिला पाए और इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ वह तब खराब शॉट खेलकर आउट हुए, जब कुछ समय पहले बेयरस्टो आउट हुए थे. ऐसे में सनराइजर्स को उन्हें बाहर बिठाने का यह फैसला लेना ही था.’

इसके अलावा इस पूर्व तेज गेंदबाज ने यह भी कहा कि उनकी जगह टीम केन विलियमसन को टीम में लेकर आई है. यानी वह एक अनुभवी खिलाड़ी के बदले अनुभवी खिलाड़ी ही ला रही है तो इसमें टीम के कॉम्बिनेशन में कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है.