IPL 2021 Mumbai Indians Play Off's Hopes Are Next to Impossible: आईपीएल (IPL 2021) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अपने आखिरी लीग मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) को 86 रन से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीद बेहद पुख्ता कर ली है. हालांकि उसके नाम के आगे प्लेऑफ में क्वॉलीफाई करने का चिह्न शुक्रवार को मुंबई इंडियंस (MI) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के मैच के बाद ही अंकित होगा. इस बेहतरीन जीत के बाद केकेआर का प्लेऑफ में पहुंचना अब 99.99 फीसदी तय है.

लेकिन गणितीय समीकरण के लिहाज से मुंबई इंडियन्स (MI) के पास अभी भी कोलकाता को पछाड़कर प्लेऑफ में पहुंचने का एक मौका बाकी है. वैसे तो रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली 5 बार की चैंपियन मुंबई (MI) आईपीएल में असंभ को संभव करने के लिए ही जानी जाती है लेकिन इस बार उसके पास जो टास्क आया है वह नामुमकिन के बहुत करीब है. यहां उसे अनहोनी को होनी करके दिखाना होगा.

कोलकाता (KKR) ने राजस्थान (RR) के खिलाफ आज जिस अंतर से जीत दर्ज की है उसके बाद मुंबई की टीम नेट रन रेट (NRR) के मामले में उससे कहीं पीछे छूट गई है. कोलकाता (Kolkata Knight Riders) की टीम यहां 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में जाती दिख रही है.

मुंबई (Mumbai Indians) की टीम भी हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को हराकर अपने अंकों को 14 तक तो पहुंचा सकती है. लेकिन वह नेट रन रेट के मामले में काफी पीछे छूट गई है. फिलहाल मुंबई के पास 12 अंकों के साथ 0.048 का नेट रन रेट है, जबकि कोलकाता के पास 14 अंकों के साथ 0.587 का नेट रन रेट है. यानी मुंबई की टीम यहां केकेआर से 0.539 अंक पीछे है.

अब अगर वह कोलकाता को यहां से हटाकर खुद प्लेऑफ में पहुंचना चाहती है तो उसके पास सिर्फ एक ही तस्वीर बचती है. वह यह है कि मुंबई हैदराबाद के खिलाफ हर हाल में पहले बैटिंग करे और स्कोरबोर्ड पर कम से कम 200 रन टांग दे.

अब इतने रन बनाने के बाद उसे सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को सिर्फ 29 रन के भीतर ऑलआउट भी करना होगा. यानी 171 रन से मैच जीतने के बाद ही वह कोलकाता को प्लेऑफ के चौथे स्थान से नीचे खिसका सकता है. अगर इस मैच में मुंबई पहले गेंदबाजी करती है तो उसके पास यह चांस भी खत्म हो जाएगा.