देश में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) का बढ़ता ही जा रहा है. बीते 24 घंटे में भारत में इस घातक वायरस के चलते यहां 3.54 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 2800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. ऐसे में बायो बबल में खेले जा रही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) में भी इसकी दहशत प्रवेश कर गई है और धीरे-धीरे कर कुछ खिलाड़ी इससे बाहर होने लगे हैं. भारत में बिगड़े हालात के चलते ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भारत यात्रा करने वाले अपने देश के नागरिकों की यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके बाद कई खिलाड़ी एक-एक कर इस लीग को छोड़ने लगे हैं.

दिल्ली कैपिटल्स के सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मैच के बाद इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की. इसके बाद सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के दो खिलाड़ी एडम जाम्पा (Adam Zampa) और केन रिचर्डसन (Kane Richardson) के ऑस्ट्रेलिया लौटने की जानकारी दी है.

Adam Zampa & Kane Richardson are returning to Australia for personal reasons and will be unavailable for the remainder of #IPL2021 . Royal Challengers Bangalore management respects their decision and offers them complete support. #PlayBold #WeAreChallengers pic.twitter.com/NfzIOW5Pwl

आरसीबी ने अपने टि्वटर हैंडल पर लिखा, ‘एडम जाम्पा और केन रिचर्डसन निजी कारणों से ऑस्ट्रेलिया लौट रहे हैं और अब दोनों बाकी बचे टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर प्रबधंन उनके निर्णय का सम्मान करता है और उन्हें पूरे समर्थन का वादा करता है.’

इससे एक दिन पहले राजस्थान रॉयल्स के ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एंड्र्यू टाय (Andrew Tye) ने निजी कारणों का हवाला देकर टूर्नामेंट छोड़ने की बात कही. हालांकि SEN रेडियो पर सोमवार को उन्होंने कहा कि उन्होंने इस महामारी में बिगड़ते हुए हालात के चलते आईपीएल को छोड़ा है.

🚨 UPDATE 🚨

Ravichandran Ashwin has decided to take a break from #IPL2021 to support his family in the fight against #COVID19, with the option to return should things get better.

We at Delhi Capitals extend him our full support 💙#YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/A9BFoPkz7b

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 25, 2021