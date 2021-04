IPL 2021 Points Table, Orange Cap and Purple Cap Latest Table:

पंजाब किंग्स (Punjab Kings) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के बीच खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के 17वें मैच में केएल राहुल की टीम ने 9 विकेट से शानदार जीत हासिल की। Also Read - IPL 2021 RR vs KKR 24 April, Live Streaming Online: यहां देखें राजस्थान वर्सेज कोलकाता मैच की Live Telecast

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मिली इस जीत के बाद पंजाब टीम अंकतालिका में पांचवें स्थान पर आ गई है जबकि मुंबई चौथे नंबर पर है। लगातार चार मैच जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम अब भी शीर्ष पर कायम है। Also Read - IPL 2021 Punjab vs Mumbai Match Report: राहुल-गेल की धमाकेदार पारी, मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हराकर पंजाब किंग्स ने जीता इस साल अपना दूसरा मैच

क्रम टीम मैच जीते हुए मैच हारे हुए मैच बेनतीजा नेट रन रेट अंक 1 RCB 4 4 0 0 +1.009 8 2 CSK 4 3 1 0 +1.142 6 3 DC 4 3 1 0 +0.426 6 4 MI 5 2 3 0 -0.032 4 5 PBKS 5 2 3 0 -0.428 4 6 SRH 4 1 3 0 -0.228 2 7 KKR 4 1 3 0 -0.700 2 8 RR 4 1 3 0 -1.011 0

ऑरेंज कैप:

14वें आईपीएल सीजन के शीर्ष बल्लेबाजों की सूची में दिल्ली के शिखर धवन का कब्जा है। धवन ने 4 मैचों में अब तक कुल 231 रन बनाए हैं। वहीं पंजाब के कप्तान राहुल पांच मैचों में 221 रन बनाकर दूसरे नंबर पर है। तीसरे स्थान पर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 5 मैचों में 201 रन बनाए हैं। इन तीनों के अलावा अब तक कोई बल्लेबाज 200 का आंकड़ा पार नहीं कर सका है। Also Read - IPL 2021 PBKS vs MI Highlights in Hindi: पंजाब किंग्स ने मुंबई को 9 विकेट से हराया

पर्पल कैप:

चार मैचों में 12 विकेट लेकर बैंगलोर फ्रेंचाइजी के मध्यम गति के गेंदबाज हर्षल पटेल ने पर्पल कैप पर कब्जा जमाया हुआ है। 5 मैचों में 9 विकेट लेकर मुंबई के राहुल चाहर दूसरे स्थान पर हैं। वहीं उनके भाई दीपक चाहर 4 मैचों में 8 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर बरकरार हैं।