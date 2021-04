IPL 2021 PBKS vs RCB Highlights: पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को हराकर टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज की है. अहमदाबाद में के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में उसने बैंगलोर को 34 रनों से मात दी. बैंगलोर की टीम यहां 6 में से 5 मैच जीतकर आई थी. लेकिन वह पंजाब के सामने अपनी विजयी लय कायम नहीं रख पाई. Also Read - IPL 2021, PBKS vs RCB Highlights: केएल राहुल चूके तीसरा शतक, RCB की सीजन में दूसरी हार

दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो यहां पंजाब का पलड़ा बैंगलोर पर पहले से ही भारी था. दोनों टीमों ने इस मैच से पहले आपस में 26 बार मैच खेले थे, जिसमें पंजाब ने उसे 14 बार मात दी थी, जबकि बैंगलोर सिर्फ 12 बार उसे हरा पाया था. पंजाब ने यह मैच जीतकर अब अपनी यह बढ़त 15-12 कर दी है. Also Read - IPL 2021, PBKS vs RCB: Chris Gayle का तूफान, Kyle Jamieson के एक ही ओवर में जड़ी 5 बाउंड्री

