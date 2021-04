Indian Premier League 2021, Punjab Kings vs Chennai Super Kings, 8th Match: चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने 16 अप्रैल को पंजाब किंग्स (Punjab Kings) पर 6 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ चेन्नई ने सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की. टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने सत्र में पहली जीत दर्ज करने के बाद कहा कि दीपक चाहर (Deepak Chahar) की जमकर तारीफ की. धोनी ने कहा कि दीपक चाहर डेथ ओवर के गेंदबाज के तौर पर काफी अनुभवी हो गए हैं इसलिए वह चाहते हैं कि यह गेंदबाज पावरप्ले में भी जिम्मेदारी निभाए. पंजाब किंग्स (Punjab Kings) पर छह विकेट की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले चाहर को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया, जिन्होंने चार ओवर में चार विकेट झटके. Also Read - IPL 2021, Punjab Kings vs Chennai Super Kings, 8th Match: हार के बाद कप्तान केएल राहुल का बयान- हमारे पास कहने को ज्‍यादा कुछ नहीं

धोनी का यह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 200वां मैच था, इसके बारे में उन्होंने कहा, ''200वां मैच खेलना, वाकई बहुत लंबी यात्रा है, जो 2008 में शुरू हुई थी. दीपक चाहर डेथ बोलर के तौर पर भी अनुभवी हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह पावरप्‍ले की जिम्‍मेदारी निभाए, क्‍योंकि डेथ ओवर के लिए हमारे पास (ड्वेन) ब्रावो हैं. हम मोईन (अली) को तीसरे नंबर पर ही खिलाना चाहते हैं, वह अच्‍छा है, बडे़ शॉट खेल सकता है.''

बता दें कि दीपक चाहर (4/13) की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद फाफ दू प्लेसिस (नाबाद 36) और मोइन अली (46) की उम्दा बैटिंग की बदौलत चेन्नई ने वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब को 6 विकेट से मात दी. 107 रनों के लक्ष्य को सुपर किंग्स ने 15.4 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. मोईन अली ने 31 गेंदों पर सात चौके और एक छक्का लगाया। फाफ ने 33 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्का लगाया. सुपर किंग्स ने मोइन के अलावा रितुराज गायकवाड (5), सुरेश रैना (8) और अंबाती रायडू (0) का विकेट गंवाया. पंजाब की ओर से मोहम्मद शमी ने दो विकेट लिए.

सुपर किंग्स की यह दो मैचों में पहली जीत है. उसने दिल्ली के हाथों पहले मैच में मिली सात विकेट की हार से उबरते हुए अपना 200वां मैच खेल रहे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जीत का शानदार तोहफा दिया. धोनी वैसे तो आईपीएल में 200 से अधिक मैच खेल चुके हैं लेकिन सुपर किंग्स के लिए यह उनका 200वां मैच था.