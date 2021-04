IPL 2021 Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore Live Score and Updates: इस सीजन 6 मैचों बाद भी अपनी लय तलाश रही पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम अब से कुछ ही देर में दमदार दिख रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) से भिड़ेगी. पंजाब की टीम आज अपनी तीसरी जीत दर्ज करना चाहेगी. हालांकि अहमदाबाद में के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में उसकी राह आसान नहीं होकी क्योंकि विराट कोहली की कप्तानी वाली RCB बेहतरीन फॉर्म में है और वह अब तक 6 में से 5 मैच जीतकर 10 अंकों के साथ प्वॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है. हालांकि दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो पंजाब का पलड़ा बैंगलोर पर भारी दिख रहा है. दोनों टीमों ने आपस में 26 बार आपस में मैच खेले हैं, जिसमें पंजाब ने उसे 14 बार मात दी है, जबकि बैंगलोर सिर्फ 12 बार ही बैंगलोर को हरा पाया है. Also Read - IPL 2021: कोलकाता के फ्लॉप बैटिंग ऑर्डर पर भड़के Sunil Gavaskar, कही यह बात

