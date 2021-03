कोरोना वायरस की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के 13वें सीजन का आयोजन यूएई में करने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) 14वें सीजन को भारत में आयोजित करना चाहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 के आयोजन के लिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली और अहमदाबाद को चुना है, जिससे बाकी टीमें नाराज हैं। Also Read - IPL 2021 से पहले Devdutt Padikkal ने मचाई धूम, विजय हजारे ट्रॉफी में ठोके लगातार 3 शतक

खबरों के मुताबिक पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के सह मालिक नेस वाडिया ने बीसीसीआई को खत लिखकर पूछा है कि बोर्ड ने मोहाली (पंजाब के घरेलू मैदान) और बाकी स्टेडियम को 14वें आईपीएल सीजन के लिए चुने गए वेन्यू की सूची से बाहर क्यों रखा है। रिपोर्ट ये भी है कि पंजाब के अलावा राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद टीमें भी बोर्ड के सामने अपनी शिकायत दर्ज करेंगी।

टीओआई से बातचीत में वाडिया ने कहा, "हमने बीसीसीआई ये सवाल पूछा है कि हमे (हमारे घरेलू मैदान) को बाहर क्यों रखा गया है। हम इसके पीछे का कारण जानना चाहेंगे। हमने इसके पीछे की प्रक्रिया के बारे में जानने की इच्छा भी व्यक्त की है।"

वहीं राजस्थान रॉयल्स टीम चाहती है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन मामले को लेकर बीसीसीआई से बातचीत करे। राजस्थान टीम के अधिकारी ने कहा, “राजस्थान की राज्य सरकार और स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इस मामले की जांच कर रहे हैं कि जयपुर को आईपीएल मैच क्यों नहीं मिल रहे हैं। वो बीसीसीआई को खत लिखेंगे।”

बीसीसीआई के वेन्यू चयन से नाराज तीसरी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। हालांकि फ्रेंचाइजी की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है लेकिन हैदराबाद के मंत्री KTR ने ट्विटर के जरिए बीसीसीआई से हैदराबाद को आगामी आईपीएल सीजन के लिए वेन्यू की सूची में जोड़े जाने की अपील की है।

Open appeal to @BCCI and @IPL office bearers to include Hyderabad as one of the venues for upcoming IPL season

Our effective COVID containment measures are reflected in our low number of cases among all metro cities in India & we assure you of all support from the Govt

— KTR (@KTRTRS) February 28, 2021