Indian Premier League 2021, Rajasthan Royals vs Delhi Capitals, 7th Match: राजस्थान रॉयल्स ने 16 अप्रैल को सीजन के सातवें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से मात दी. इसी के साथ राजस्थान ने अपना खाता भी खोल लिया है. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान रिषभ पंत ने हार के बाद स्वीकारा कि उनके गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन वे अंत में बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे. पंत ने मैच के बाद कहा, ‘‘मुझे लगता है कि गेंदबाजों ने काफी अच्छी शुरुआत की लेकिन अंत में हमने उन्हें (रॉयल्स के बल्लेबाजों को) हावी होने का मौका दिया. हम बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे.’’ Also Read - IPL 2021, RR vs DC: राजस्थान के सबसे महंगे खिलाड़ी ने किया कमाल; छक्का लगाकर मॉरिस ने राजस्थान को दिलाई जीत

पंत ने कहा कि उनके गेंदबाजों को ओस के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा, ‘‘ओस काफी अधिक थी. मुझे लगता है कि हमने 15 से 20 रन कम बनाए. लेकिन इस मैच के कुछ सकारात्मक पक्ष रहे, गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की. उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम जीत दर्ज करने में सफल रहेंगे. मुझे लगता है कि दूसरी पारी में पहली पारी की तुलना में अधिक ओस थी, जिसके कारण हमें कुछ अलग करना पड़ा क्योंकि धीमी गेंद रुककर नहीं आ रही थी.’’ Also Read - IPL 2021 RR vs DC: लड़खड़ाए राजस्थान को Miller-Morris ने दिया सहारा, इन 5 वजहों से मिली पहली जीत

बता दें कि जयदेव उनादकट (15 रन पर तीन विकेट) और मुस्ताफिजुर रहमान (29 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने कप्तान रिषभ पंत (51) के अर्धशतक के बावजूद दिल्ली की टीम आठ विकेट पर 147 रन ही बना सकी. रॉयल्स की सटीक गेंदबाजी का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि दिल्ली की पारी में एक भी छक्का नहीं लगा. Also Read - IPL 2021 RR vs DC Highlights in Hindi: क्रिस मॉरिस की धमाकेदार पारी के दम पर राजस्थान ने दिल्ली को हराया

इसके जवाब में रॉयल्स की टीम ने डेविड मिलर (62) और मॉरिस (18 गेंद में नाबाद 36 रन, चार छक्के) की तेजतर्रार पारियों से 19.4 ओवर में सात विकेट पर 150 रन बनाकर जीत दर्ज की. दिल्ली की ओर से आवेश खान (32 रन पर तीन विकेट), क्रिस वोक्स (22 रन पर दो विकेट) और कागिसो रबादा (30 रन पर दो विकेट) ने तूफानी गेंदबाजी की लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.