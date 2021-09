Indian Premier League 2021, Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings: आईपीएल-2021 के 35वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. भले ही आरसीबी को शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने दमदार पारी खेली. कोहली ने 41 गेंदों में 53 रन बनाए. कोहली ने इनिंग में 6 चौके और एक छक्का जड़ा. कोहली ने जिस एकमात्र छक्के को जड़ा वह दर्शनीय था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.Also Read - IPL 2021, RCB vs CSK: Dwayne Bravo के साथ मेरी लड़ाई होती है... MS Dhoni का बड़ा खुलासा

ये वाकया आरसीबी की पारी के पांचवें ओवर का है. ओवर शार्दुल ठाकुर (Shardul Thaku) के हाथ में था. 135.5 kph की रफ्तार से फेंकी गई गेंद पर कोहली ने नो-लुक शॉट खेला. गेंद डीप मिड विकेट से सीधे छक्के के लिए गई और स्टेडियम से बाहर पहुंच गई.

