ग्‍लेन मैक्‍सवेल (Glenn Maxwell) और एबी डीविलयर्स (Ab De Villiers) की पारियों के दम पर आईपीएल (IPL 2021 RCB vs KKR) के 10वें मैच में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइटराइडर्स (Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders) पर 38 रन से जीत दर्ज की. इसके साथ ही बैंगलोर ने टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज कर अंकतालिका में पहले स्‍थान पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है.

बैंगलोर की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए ग्‍लेन मैक्‍सवेल के 49 गेंदों पर 38 रन और एबी डीविलियर्स की 34 गेंदों पर 76* रन की पारी के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान कोलकाता टीम केवल आठ विकेट के नुकसान पर 188 रन ही बना पाई. काइल जेमिंसन ने तीन और युजवेंद्र चहल व हर्षल पटेल ने दो-दो विकेट निकाले.

205 रनों के लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान कोलकाता की शुरुआत अच्‍छी नहीं रही. टीम ने महज 23 रन पर ही शुबमन गिल 21(9) के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया था. इसके बाद नितीश राणा और राहुल त्रिपाठी यहां से पारी को आगे लेकर गए. त्रिपाठी 20 गेंदों पर 25 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर का शिकार बने. टीम का स्‍कोर जब 66 रन था तब निती राणा भी 18 रन बनाकर चलते बने. युजवेंद्र चहल ने उन्‍हें देवदत्‍त पडीक्‍कल के हाथों कैच आउट करवया.

दिनेश कार्तिक महज दो रन बनाकर आउट हुए. नए बल्‍लेबाज शाकिब अल हसन ने 25 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेली. 114 रनों पर कोलकाता की आधी टीम आउट हो चुकी थी. यहां से कोलकाता को अभी भी जीत के लिए लंबा सफर तय करना बाकी था.

अंतिम ओवरों में आंद्रे रसेल ने फैन्‍स का अच्‍छा मनोरंजन किया. उन्‍होंने 20 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्‍ले से दो छक्‍के और तीन चौके निकले. रसेल के आतिशी पारी ने विराट की सांसे भी फुला दी थी. हालांकि आखिरी ओवर में रसेल भी हर्षल पटेल की गेंद पर बोल्‍ड हो गए.