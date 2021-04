आईपीएल (IPL 2021) में आज दो मुकाबले खेले जाने हैं. दिन के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के दो धाकड़ बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) और एबी डिविलियर्स (AB De Villiers) की ताबड़तोड़ पारियों ने संडे को सुपरसंडे बना दिया है. दोनों बल्लेबाजों ने चेन्नई की पिच पर 204 रन बना दिए हैं. एक वक्त आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही थी, पारी के दूसरे ओवर में कप्तान विराट कोहली (5) और रजत पाटीदार (1) आउट हो चुके थे. लेकिन मैक्सवेल ने अपनी टीम का सारा दबाव कुछ ही पलों में सोख कर टीम को फ्रंट फुट पर ला दिया. Also Read - IPL 2021, RCB vs KKR, Live Score and Updates: शुबमन गिल 21 रन बनाकर आउट

दूसरे ही ओवर में मात्र 9 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी रॉयल्स की टीम को मैक्सवेल ने अपनी सूझबूझ से जल्दी ही बाहर निकाल दिया. मैक्सवेल ने दबाव के क्षणों में सेट होने में सिर्फ 2 ओवर के करीब ही लगाए और पारी के छठे ओवर से ही उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी. उन्होंने केकेआर के गेंदबाजों के खिलाफ बड़े शॉट खेले और अपनी टीम से सारा दबाव निकाल दिया.

इस बल्लेबाज ने देवदत्त पडीक्कल (25) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 86 रनों की साझेदारी की. 12वें ओवर में जब पडीक्कल आउट हुए तो क्रीज पर एबी डिविलियर्स आ गए. यहां से केकेआर के सभी गेंदबाज बचाव के लिए जगह ढूंढ रहे थे लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने कहर के आगे किसी को छिपने की कोई जगह नहीं दी. मैक्सवेल ने 49 गेंदों में 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से बेहतरीन 78 रन की पारी खेली. मैक्सवेल को पैट कमिंस ने अपना शिकार बनाया. लेकिन तब तक वह अपना काम बखूबी कर चुके थे.

इसके अलावा एबी डिविलियर्स ने रनों के पेस को और भी खूबसूरती से आगे बढ़ाया. उन्होंने मात्र 34 बॉल में ही 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 76 रन बनाए. इन दोनों की ताबड़तोड़ पारियों की बदौलत आरसीबी ने 20 ओवर में अपना स्कोर 4 विकेट गंवाकर 204 रन बना लिया. आईपीएल इतिहास में यह पहला मौका है, जब किसी टीम के नंबर 4 और नंबर 5 पर खेलने वाले खिलाड़ी ने एक ही मैच में 75 या इससे ज्यादा का स्कोर बनाया हो. चेन्नई के मैदान पर यह इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या केकेआर की टीम क्या 205 रनों का यह लक्ष्य हासिल कर लेगी.