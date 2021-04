IPL 2021, Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्‍लेबाजों ने कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ मुकाबले में रविवार को इतिहास रच दिया. ग्‍लेन मैक्‍सवेल (Glenn Maxwell) और एबी डीविलियर्स (Ab de Villiers) ने विस्‍फोटक पारियां खेली. जिसकी मदद से बैंगलोर की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 204 रन ठोक दिए. Also Read - RCB vs KKR: Glenn Maxwell और AB de Villiers ने मचाया तूफान, बैंगलोर 200 पार

मैक्‍सवेल ने टीम को खराब स्थिति से निकाला

नंबर-4 पर बल्‍लेबाजी के लिए आए ग्‍लेन मैक्‍सवेल (Glenn Maxwell) ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मुश्किल स्थिति से निकाला. बैंगलोर ने महज नौ रन पर ही विराट कोहली और रजत पाटीदार का विकेट गंवा दिया था. मैक्‍सवेल ने यहां से 49 गेंदों पर 78 रनों की पारी खेली. उनके बल्‍ले से नौ चौके और तीन छक्‍के निकले. मैक्‍सवेल जब आउट हुए उस वक्‍त बैंगलोर का स्‍कोर 17 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 148 रन था. Also Read - IPL 2021, RCB vs KKR, Live Score and Updates: शुबमन गिल 21 रन बनाकर आउट

एबी डीविलियर्स ने टीम को बड़े स्‍कोर तक पहुंचाया

नंबर-5 पर बल्‍लेबाजी के लिए आए एबी डीविलियर्स (Ab de Villiers) ने 34 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेली. उनके बल्‍ले से भी नौ चौके और तीन छक्‍के निकले. डीविलियर्स ने 20वें ओवर में तीन चौकों और एक छक्‍के की मदद से 21 रन बटोरे. Also Read - IPL 2021: Yuvraj Singh बोले- सनराइजर्स के खिलाफ पोलार्ड नहीं Hardik Pandya मैन ऑफ द मैच

पहली बार नंबर चार व पांच के खिलाड़ी ने बनाए 75 से ज्‍यादा रन

आईपीएल इतिहास में ये पहला मौका है जब नंबर-4 और 5 के खिलाड़ी ने एक ही पारी के दौरान 75 रन से अधिक की पारी खेली है. आज से पहले इस टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. मैक्‍सवेल-डी विलियर्स की पारी के दम पर बैंगलोर ने इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज करने की ओर कदम बढ़ाया है.