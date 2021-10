IPL 2021: RCB vs PBKS- Now RCB Targeting Top 2 Spots in Play Offs: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने रविवार को पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 रन से हराकर आईपीएल (IPL 2021) के प्लेऑफ में क्वॉलीफाई कर लिया है. इस जीत के बाद टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) काफी खुश नजर आए. इस जीत के बाद उन्होंने कहा कि टीम को 2011 (10 साल बाद) ऐसा मौका मिला है, जब उसके लीग मैच बाकी हैं और वह प्लेऑफ में क्वॉलीफाई कर चुकी है. विराट ने कहा कि अब हमारी टीम टॉप 2 में अपना लीग स्टेज खत्म करना चाहेगी.Also Read - IPL 2021, RCB vs PBKS: आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम, पंजाब को रोमांचक मुकाबले में हराया

शारजहा में खेले गए इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स ने ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) के तूफानी 57 रनों की बदौलत 164 रन बनाए. मैक्सवेल के अलावा कप्तान (Virat Kohli) विराट कोहली (25) और देवदत्त पडीक्कल (40) ने भी उम्दा पारियां खेलीं. इसके जवाब में आरसीबी की टीम 6 विकेट गंवाकर 158 रन ही बना पाई. कप्तान (KL Rahul) केएल राहुल (39) और (Mayank Agarwal) मयंक अग्रवाल (57) के अलावा उसका कोई और बल्लेबाज ज्यादा प्रभावशाली बैटिंग नहीं कर पाया.

मैच के बाद विराट ने कहा, 'बहुत अच्छा महसूस हो रहा है साल 2011 के बाद हमने ऐसा नहीं किया था कि हमारे पास लीग मैच बचे हों और हम क्वॉलीफाई कर चुके हों. 12 में से 8 मैच जीतना अच्छा अभियान है. हमारे पास अभी दो और अवसर हैं कि हम टॉप 2 में इसे खत्म कर सकें. हम खुद को और बेखौफ खेलने के लिए प्रेरित करेंगे.'

इस मैच पर बात करते हुए आरसीबी के इस कप्तान ने कहा, ‘यह पिच धीमा होता जा रहा था. लेकिन केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने उम्दा बैटिंग की. हालांकि हम यह जानते थे कि हम इस मैच में लौटने से दो विकेट दूर हैं.’ इस मौके पर विराट ने मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल और हर्षल पटेल की गेंदबाजी की जमकर तारीफ की.