IPL 2021, Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals, 16th Match: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (Royal Challengers Bangalore) और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बीच 22 अप्रैल को सीजन का 16वां मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. इस मुकाबले के दौरान युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की वाइफ धनश्री (Dhanashree Verma) को स्टेडियम में देखा गया. यूं तो धनश्री इस सीजन लगभग सभी मैच में आरसीबी का हौसला बढ़ाती नजर आई हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए खास उपाय भी किए. Also Read - IPL 2021- PBKS vs MI: रन नहीं बना पा रहा है Mumbai Indians का मिडल ऑर्डर, क्या होगा बदलाव!

दरअसल धनश्री स्टेडियम में फेस शील्ड लगाए नजर आईं. उन्होंने इस दौरान आरसीबी की जर्सी भी पहनी हुई थी. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगीं. फैंस धनश्री की खूबसूरती के साथ ही उनके द्वारा कोरोना से बचाव के लिए बरते गए एहतियात की भी तारीफ करते नजर आए. Also Read - IPL 2021, RCB vs RR: महेंद्र सिंह धोनी की CSK जो ना कर सकी, RCB ने वो कर दिखाया

बता दें कि आरसीबी ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बूते राजस्थान रॉयल्स को 177 रनों पर सीमित कर दिया. राजस्थान ने टॉस हारने के बाद 20 ओवरों में 9 विकेट पर 177 रन बनाए. उसकी ओर से शिवम दुबे ने सबसे अधिक 46 रन बनाए जबकि रियान पराग ने 25 तथा राहुल तेवतिया ने 40 रन जोड़े. बैंगलोर की ओर से मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल ने तीन- तीन विकेट लिए. Also Read - कोविड- 19 से जूझ रहे हैं MS Dhoni के मां-बाप, कोच- स्टीफन फ्लेमिंग ने कही यह बात

Innings Break!

Three wickets apiece for Mohammed Siraj and Harshal Patel as #RCB restrict #RR to a total of 177/9 at The Wankhede.#RCB chase coming up shortly. Stay tuned

Scorecard – https://t.co/ZB2JNOhWcL #VIVOIPL pic.twitter.com/n9UYQxeouJ

— IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2021