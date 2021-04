Indian Premier League 2021, RCB vs RR, Head to Head: आईपीएल 2021 के 16वें मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्‍थान रॉयल्स (RCBvRR) के बीच अहम भिड़ंत होनी है. एक तरफ अनुभवी भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) की बैंगलोर है तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार कप्‍तानी का जिम्‍मा संभाल रहे संजू सैमसन (Sanju Samson) के धुरंधर हैं. दोनों ही टीमें आज आईपीएल में अपना चौथा मुकाबला खेलने जा रही हैं. Also Read - IPL 2021: RCB vs RR: मुंबई पहुंची जीत के रथ पर सवार बैंगलोर, कुछ ही देर में राजस्थान से लेगी टक्कर

अबतक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) ने मौजूदा सीजन में तीन मैच खेले हैं. उसे सभी तीन मुकाबलों में जीत मिली है. वो अंकतालिका में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के बाद दूसरे स्‍थान पर है. दूसरी ओर राजस्‍थान रॉयल्‍स (Rajasthan Royals) की स्थिति अंकतालिका में थोड़ी कमजोर नजर आती है. रॉयल्‍स ने तीन में से एक मुकाबला ही जीता है. वो इस वक्‍त सातवें स्‍थान पर मौजूद हैं. आइये हम आपको दोनों टीमों के बीच आईपीएल में अबतक हुए मुकाबलों के इतिहास के बारे में बताते हैं.

दोनों टीमों ने जीते हैं बराबर मैच (RCBvsRR Head to Head)

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्‍थान रॉयल्‍स की टीमें आईपीएल में अबतक कुल 23 बार आमने-सामने आई हैं. बैंगलोर ने इनमें से 10 और राजस्‍थान ने भी 10 मैचों (RCBvsRR Head to Head) में ही जीत दर्ज की है. बैंगलोर और राजस्‍थान के बीच खेले गए तीन मुकाबलों का नतीजा नहीं निकल सका. साफ है कि आज के मैच में दोनों ही टीमें फेवरेट्स हैं.

आईपीएल 2020 के दौरान बैंगलोर ने दोनों ही मैचों में राजस्‍थान पर जीत दर्ज की थी. वहीं, 2018 में राजस्‍थान की टीम ने दोनों मैचों में बाजी मारी थी. 2019 के आईपीएल को देखें तो एक मैच राजस्‍थान ने जीता था जबकि दूसरा मैच बेनतीजा रहा था.