IPL 2021, Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals, 16th Match: राजस्थान रॉयल्स अभी तक चार मैचों में केवल एक जीत दर्ज कर पाया है. इस टीम को गुरुवार रात को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 10 विकेट से करारी मात दी. राजस्थान रॉयल्स ने बेंगलोर के सामने 178 रन का लक्ष्य रखा था. आरसीबी की टीम ने देवदत्त पडिक्कल (नाबाद 101) और विराट कोहली (नाबाद 72) की पारियों से 16.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर दिया. राजस्थान रॉयल्स के टीम निदेशक कुमार संगकारा ने कहा कि यदि उनकी टीम को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में वापसी करनी है तो शीर्ष चार में से किसी एक खिलाड़ी को बड़ा स्कोर बनाना होगा.

संगकारा ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हमें बड़ी साझेदारियों की जरूरत है. शीर्ष चार बल्लेबाजों में से किसी एक को बड़ी पारी खेलनी होगी.'' रॉयल्स के शीर्ष क्रम में जोस बटलर, कप्तान संजू सैमसन और डेविड मिलर जैसे बिग हिटर हैं. टीम हालांकि फिर से पावरप्ले में संघर्ष करती नजर आयी और पहले छह ओवर में उसका स्कोर तीन विकेट पर 32 रन था. शिवम दुबे (46) और राहुल तेवतिया (40) की पारियों से रॉयल्स सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा.

संगकारा ने कहा, ''हमें पावरप्ले में अच्छी तरह से बल्लेबाजी करने की जरूरत है. हमें साझेदारियां निभानी होंगी तथा एक या दो को बड़ी पारियां खेलनी होंगी. मध्यक्रम और निचले मध्यक्रम ने वास्तव में अच्छी वापसी की जिसे देखकर अच्छा लगा. शिवम दुबे ने वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी की तथा पहले तीन मैचों की तुलना में अधिक जागरूकता दिखायी.''

श्रीलंका के पूर्व कप्तान ने पडिक्कल की जमकर प्रशंसा की जिन्होंने अपना पहला शतक जमाया. संगकारा ने कहा, ‘‘यह बेजोड़ पारी थी. उन्होंने कुछ अच्छी गेंदों पर भी शॉट लगाये.’’ (भाषा इनपुट के साथ)