IPL 2021, Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals, 16th Match: राजस्थान रॉयल्स को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सीजन के 16वें मुकाबले में 10 विकेट से मात दी. इस करारी शिकस्त के बाद राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने कहा है कि टीम को अपनी गलतियों के बारे में सोचना होगा. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने देवदत्त पड्डिकल (नाबाद 101) और कप्तान विराट कोहली (नाबाद 72) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 14वें सीजन के 16वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट से हरा दिया.

सैमसन ने मैच के बाद कहा, "बैंगलोर की टीम ने काफी अच्छा फॉर्म दिखाया, घर जाकर हमें सबसे पहले अपने गलतियों के बारे में सोचने की जरूरत है. हमें आने वाले मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए आने वाले 3-4 मैंचों को जीतने की जरूरत है."

राजस्थान ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट पर 177 रन का स्कोर बनाया जिसे, बेंगलोर ने 16.3 ओवरों में बिना कोई विकेट खोकर हासिल कर लिया. उन्होंने कहा, "हमें अपने बल्लेबाजी में हो रही गलतियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा. हालांकि पहले कुछ जल्दी विकेट गिरने के बाद हमारे बल्लेबाजो ने बढ़िया खेला लेकिन बैंगलोर की टीम हमसे आगे थी."

बेंगलोर की इस सीजन में चार मैचों में यह लगातार चौथी जीत है और अब वह आठ अंकों के साथ फिर से तालिका में टॉप पर पहुंच गया है. राजस्थान को चार मैचों में तीसरी हार झेलनी पड़ी है और वह दो अंकों के साथ सातवें नंबर पर है. (आईएएनएस इनपुट के साथ)