इंडियन प्रीमियर लीग-2021 (Indian Premier League-2021) की शुरुआत से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) को बड़ा झटका लगा है. टीम के ऑलराउंडर डेनियल सैम्स (Daniel Sams) कोविड-19 पॉजिटिव (Covid-19 Positive) पाए गए हैं. डेनियल सैम्स कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वाले आरसीबी के दूसरे खिलाड़ी हैं. आरसीबी (RCB) के ट्विटर हैंडल पर जारी बयान के अनुसार 28 साल का यह आस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर तीन अप्रैल को भारत पहुंचा था और उस समय उनके पास कोविड-19 परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट थी.

आरसीबी ने कहा, ''उनके (सैम्स के) सात अप्रैल को हुए दूसरे परीक्षण की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. सैम्स में अभी कोई लक्षण नहीं दिख रहा है और वह तय मेडिकल सुविधा में पृथकवास से गुजर रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की मेडिकल टीम लगातार डेनियल सैम्स के संपर्क में है और उनके स्वास्थ्य पर नजर रखेगी तथा बीसीसीआई के नियमों का पालन करेगी.''

Royal Challengers Bangalore medical team is in constant touch with Daniel Sams and continue to monitor his health and abide by the BCCI protocols.

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) April 7, 2021