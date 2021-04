IPL 2021, Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders, 10th Match: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (Royal Challengers Bangalore) ने 18 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders)के खिलाफ चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium, Chennai) में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का यह निर्णय पारवप्ले के खेल तक आरसीबी पर भारी पड़ता नजर आया. इस दौरान टीम ने जल्द विकेट गंवा दिए, लेकिन फिर बल्लेबाजी के लिए आए ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell)… और टीम को संभाल लिया. Also Read - IPL 2021, RCB vs KKR, Live Score and Updates: ग्‍लेन मैक्‍सवेल ने जड़ा अर्धशतक, बैंगलोर के 100 रन हुए पूरे

ग्लेन मैक्सवेल ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 28 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. साल 2016 से आईपीएल अर्धशतक के लिए तरस रहे ग्लेन मैक्सवेल ने इस सीजन बैक-टू-बैक अर्धशतक जड़े हैं. इससे पिछले मैच में भी मैक्सवेल ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 59 रन की पारी खेली थी. Also Read - IPL 2021, Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders: विराट कोहली ने जीता टॉस, जानिए दोनों टीमों की Playing XI

बता दें कि पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी की शुरुआत खराब रही. कप्तान विराट कोहली 5 रन बनाकर आउट हुए. उनके कुछ देर बाद ही रजत पाटीदार (1) भी चलते बने. आलम ये रहा कि टीम ने 2 ओवरों में महज 9 के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा दिए. यहां से मैक्सवेल ने देवदत्त पड्डिकल के साथ तीसरे विकेट के लिए 86 रन जुटाकर टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया.

इस पारी के साथ ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल-14 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. आइए, नजर डालते हैं इस सीजन ऑरेंज कैप की रेस में मौजूद टॉप-5 दावेदारों की लिस्ट पर-

149* रन – ग्लेन मैक्सवेल (3 पारियां)

137 रन – नितीश राणा (2 पारियां)

123 रन – संजू सैमसन (2 पारियां)

110 रन – जॉनी बेयरस्टो (3 पारियां)

101 रन – मनीष पांडे (3 पारियां)

बता दें कि विराट कोहली की कप्तानी वाली बेंगलोर दो मैचों में लगातार दो जीत के साथ चार अंक लेकर तालिका में दूसरे नंबर पर है. कोलकाता नाइट राइडर्स दो मैचों में एक जीत और एक हार के साथ दो अंक लेकर छठे नंबर पर है. बैंगलोर ने डेनियल क्रिस्टियन की जगह रजत पाटीदार को अंतिम एकादश में शामिल किया, जबकि कोलकाता ने कोई बदलाव नहीं किया.