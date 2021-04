आज दोपहर दो बजे से आईपीएल (IPL 2021) के 11वें मैच में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइटराइडर्स (Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders) की टीमें आमने सामने होंगी. दोनों ही टीमें कागजों पर बेहद मजबूत नजर आती है लेकिन हार जीत का निर्णय तो आज शाम तक ही हो जाएगा. आईये हम आपको बताते हैं कि अबतक इन दिनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों का इतिहास कैसा रहा है. Also Read - IPL 2021, Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad: हैदराबाद की लगातार तीसरी हार से टूटा CEO काव्या मारन का दिल, कुछ ऐसा था रिएक्शन

दोनों टीमों के बीच मुकाबलों का इतिहास (RCB vs KKR Stats)

कोलकाता नाइटराइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अबतक आईपीएल में कुल 26 बार आमने सामने आए हैं. इसमें से 12 बार बैंगलोर को जीत मिली है जबकि कोलकाता की टीम 14 मुकाबलों में जीत दर्ज कर पाई है. Also Read - IPL 2021, MI vs SRH: न्यूजीलैंड के स्टार गेंदबाज Trent Boult ने Jasprit Bumrah को बताया ‘डेथ ओवरों’ का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज

टॉप-3 बल्‍लेबाजी परफॉर्मेंस (Topn)

आईपीएल 2008, ब्रेंडन मैक्‍कुलम 158*(73)

दोनों टीमों के इतिहास पर नजर डालें तो साल 2008 में आईपीएल का शुरुआती मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच ही खेला गया था. कोलकाता की तरफ से खेलते हुए न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान ब्रेंडन मैक्‍कुलम ने 73 गेंदों पर 158 रन ठोक दिए थे. अपनी पारी में मैक्‍कुलम ने 13 छक्‍के औश्र 10 चौके लगाए थे. कोलकाता ने मैच में निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए. जवाब में बैंगलोर की टीम 82 रन पर ही ऑलआउट हो गई थी.

आईपीएल 2011, क्रिस गेल 102*(55)

कोलकाता में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के क्रिस गेल ने 55 गेंदों पर 102 रनों की पारी खेली थी. गेल ने अपनी पारी में 10 चौके और सात छक्‍के लगाए थे. क्रिस गेल की आंधी के चलते 172 रन के लक्ष्‍य को बेंगलोर ने आसानी से बना लिया. आरसीबी को मैच में नौ विकेट से जीत मिली.

आईपीएल 2020, एबी डीविलियर्स, 72* (33)

बीते साल भारत में फैले कोरोना संक्रमण के चलते आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में हुआ. विराट कोहली अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे. इसी बीच कोलकाता के खिलाफ मुकाबले में एबी डीविलियर्स का जलवा देखने को मिला. एबी ने मैच में 33 गेंदों का सामना कर 72 रन ठोक दिए. जिसके चलते बैंगलोर ने निर्धारित 20 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए. जवाब में कोलकाता की टीम 119/9 रन ही बना सकी.