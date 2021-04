IPL 2021, Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals, 16th Match: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) ने 22 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की.ये बैंगलोर की सीजन में लगातार चौथी जीत रही. इसी के साथ आरसीबी ने अंकतालिका में टॉप पर जगह बना ली है. आरसीबी की इस जीत में हर्षल पटेल (Harshal Patel) का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 4 ओवरों में 47 रन देकर 3 विकेट झटके. हालांकि मैच के दौरान एक पल ऐसा भी आया, जब हर्षल पटेल अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके. Also Read - IPL 2021 Points Table, Orange Cap & Purple Cap Holder List: आरसीबी फिर से टॉप पर, रोमांचक हुई Orange और Purple Cap की रेस

राजस्थान की पारी का 14वां ओवर हर्षल पटेल ने डाला. दूसरी गेंद पर रियान पराग ने चौका जड़ा, लेकिन अगली बॉल पर वह युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट हो गए. इसके बाद हर्षल पटेल का रियान पर गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने इशारे से पराग को पवेलियन जाने का इशारा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने देवदत्त पडिकल (नाबाद 101) और कप्तान विराट कोहली (नाबाद 72) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट से मात दी. राजस्थान ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट पर 177 रन का स्कोर बनाया जिसे, बेंगलोर ने 16.3 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए लक्ष्य हासिल कर लिया. बैंगलोर के लिए पडिकल ने 52 गेंदों पर 11 चौके और छह छक्के लगाए. कोहली ने 47 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्के लगाए.

.@devdpd07 scored a magnificent ton & won the Man of the Match award as @RCBTweets beat #RR. 👏👏 #VIVOIPL #RCBvRR

