IPL 2021, Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) ने 22 अप्रैल को अपने सलामी बल्लेबाजों के दम पर राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को 10 विकेट से रौंदा. राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 177 रन बनाए. इसके जवाब में आरसीबी ने बगैर कोई विकेट गंवाए 21 गेंदें शेष रहते ही मैच अपने नाम कर लिया. विराट कोहली (Virat Kohli) और देवदत्त पड्डिकल (Devdutt Padikkal) के बीच 16.3 ओवरों में 181 रन की अटूट साझेदारी हुई, जो आरसीबी की ओर से सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी रही. इससे पहले क्रिस गेल और तिलकरत्ने दिशान ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ साल 2013 में 167 रन की पार्टनरशिप की थी.

बैंगलोर की इस सीजन में चार मैचों में यह लगातार चौथी जीत है और अब वह आठ अंकों के साथ फिर से तालिका में टॉप पर पहुंच गया है. राजस्थान को चार मैचों में तीसरी हार झेलनी पड़ी है और वह दो अंकों के साथ सातवें नंबर पर है.

आरसीबी के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी-

181* विराट कोहली – देवदत्त पड्डिकल बनाम राजस्थान रॉयल्स, मुंबई 2021

167 क्रिस गेल – तिलकरत्ने दिलशान बनाम पुणे वॉरियर्स इंडिया 2013

147 क्रिस गेल – विराट कोहली बनाम किंग्स इलेवन पंजाब, बेंगलुरु 2016

आईपीएल शतक जड़ने वाले अनकैप्ड भारतीय-

120* पॉल वॉल्थी, किंग्स इलेवन पंजाब बनाम चेन्नई सुपर किंग्स 2011

114* मनीष पांडे, आरसीबी बनाम डेक्कन चार्जर्स 2009

101* देवदत्त पड्डकिल, आरसीबी बनाम राजस्थान 2021

आरसीबी के कप्तान विराट कोहली आईपीएल इतिहास में 6,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं. कोहली ने राजस्थान के खिलाफ नाबाद 72 रनों की पारी खेली और 6000 रन के आंकड़े को छुआ. कोहली का इस सीजन में यह पहला अर्धशतक है. कोहली के बाद अब सुरेश रैना (5448 रन) और शिखर धवन (5428 रन) हैं, जो दोनों बल्लेबाज 500 रन पीछे हैं.