राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के बीच 23 अप्रैल को सीजन का 18वां मैच खेला जाना है. दोनों ही टीमों ने इस सीजन अब तक 4-4 मैच खेले हैं, जिसमें महज अभी तक जीत का खाता ही खुल सका है. ऐसे में राजस्थान और कोलकाता अपने प्रदर्शन में सुधार की कोशिश करेगी.

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 23 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें 12 कोलकाता, जबकि 10 में राजस्थान ने जीत दर्ज की है. वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा है. राजस्थान ने कोलकाता के खिलाफ पिछले तीनों मैच गंवाए हैं.

कब और कहां खेला जाएगा Rajasthan Royals और Kolkata Knight Riders के बीच मैच?

राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेला जाएगा. जिसमें टॉस शाम 7, जबकि इसके आधे घंटे बाद मैच की शुरुआत होगी.

कहां देख सकेंगे Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders मैच का सीधा प्रसारण?

इस मैच का लाइव टेलीकास्ट Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi पर देखा जा सकता है.

कहां देखें Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

Disney+Hotstar पर राजस्थान-केकेआर के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

Kolkata Knight Riders और Rajasthan Royals की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

राजस्थान रॉयल्स: संजू सैमसन (कप्तान), जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, मनन वोहरा, अनुज रावत, रियान पराग, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, महिपाल लोमरोर, श्रेयस गोपाल, मयंक मार्कंडे, एंड्रयू टाय, जयदेव उनादकट, कार्तिक त्यागी, शिवम दुबे, क्रिस मौरिस, मुस्तफिजुर रहमान, चेतन सकारिया, केसी करियप्पा, कुलदीप यादव और आकाश सिंह.

कोलकाता नाइट राइडर्स: इयोन मोर्गन (कप्तान), दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल, नितीश राणा, टिम सीफर्ट, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, कुलदीप यादव, शिवम मावी, लॉकी फर्ग्यूसन, पैट कमिंस, कमलेश नागरकोटी, संदीप वारियर, प्रसिद्ध कृष्णा, राहुल त्रिपाठी, वरुण चक्रवर्ती, शाकिब अल हसन, शेल्डन जैक्सन, वैभव अरोड़ा, हरभजन सिंह, करुण नायर, बेन कटिंग, वेंकटेश अय्यर और पवन नेगी.