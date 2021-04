कोलकाता के खिलाफ (Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders) मुकाबले में राजस्‍थान रॉयल्‍स (RRvsKKR) ने शनिवार रात छह विकेट से जीत दर्ज की. यह उनकी इस सीजन (Indian Premier League 2021) की दूसरी जीत है. लगातार हार के बाद पांचवें मुकाबले में मिली दूसरी जीत से राजस्‍थान के कप्‍तान संजू सैमसन (Sanju Samson) उत्‍साहित हैं. उन्‍हें उम्‍मीद है कि अब राजस्‍थान की टीम जीत की पटरी पर लौट जाएगी. Also Read - IPL 2021, SRH vs DC Predicted Playing XI, Dream11 & Head to Head: यहां जानिए संभावित एकादश, Dream11 में इन्हें चुनें कप्तान

संजू सैमसन (Sanju Samson) ने टीम की इस जीत का श्रेय टीम के गेंदबाजों को दिया. उन्‍होंने कहा, ‘‘ वे शानदार रहे, गेंदबाज पिछले चार – पांच मैचों से कमाल का प्रदर्शन कर रहे है. सीनियर गेंदबाजों के साथ युवा भी अच्छा कर रहे है. मुझे उनकी कप्तानी करने में मजा आ रहा है. ’’ Also Read - IPL 2021, CSK vs RCB Predicted Playing XI, Dream11 & Head to Head: ये हो सकती है प्लेइंग इलेवन, ड्रीम 11 में इन खिलाड़ियों को करें चयन

संजू सैमसन (Sanju Samson) ने मैच में 41 गेंद में 42 रन की नाबाद पारी खेलने टीम की जीत सुनिश्चित की. सैमसन ने कहा, ‘‘मैं बल्लेबाजी के बारे में कभी बाहर से कुछ सोचकर आता नहीं हूं, मैं परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करता हूं. मैं बल्लेबाजी करना पसंद करता हूं.’’ Also Read - IPL 2021, RR vs KKR: राजस्थान रॉयल्स ने लगाई Points Table में छलांग, जानिए जीत के 5 बड़े कारण

क्रिस मोरिस (Chris Morris) ने मैच में चार विकेट अपने नाम किया. जिसके चलते वो मैन ऑफ द मैच भी बने. संजू सैमसन (Sanju Samson) ने क्रिस मौरिस (Chris Morris) की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘‘हम मौरिस की आंखों में देख सकते थे कि वह बड़े बल्लेबाजों को आउट करना चाहते थे.’’

मैच में कोलकाता नाइटराइडर्स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान राजस्‍थान रॉयल्‍स ने सात गेंद पहले ही चार विकेट खोकर छह विकेट से मुकाबला जीत लिया.