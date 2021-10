IPL 2021, RR vs MI LIVE: इंडियन प्रीमियर लीग के 51वें मैच में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स से होगा। पांच बार आईपीएल खिताब जीत चुकी मुंबई इंडियंस 14वें सीजन में खेले 12 में से 5 मैच जीतकर सातवें स्थान पर है। वहीं राजस्थान की स्थिति खास बेहतर नहीं है जो कि बराबर अंक लेकर छठें स्थान पर हैं। दोनों टीमें प्लेऑफ में चौथे स्थान को हासिल करने के लिए एक दूसरे का सामना करेंगी।Also Read - My Dream11 Team Prediction, RR vs MI: ड्रीम11 टीम में इन्‍हें चुने कप्‍तान-उपकप्‍तान, होगी धनवर्षा

कहां खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस और के बीच होने वाला आईपीएल 2021 का 51वां मैच?

आईपीएल 2021 का 51वां मैच सराजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह में खेला जाएगा।

कब खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाला आईपीएल 2021 का 51वां मैच?

आईपीएल 2021 का 51वां मैच राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मंगलवाल, 5 अक्टूबर को खेला जाएगा।

कितने बजे शुरू होगा राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाला आईपीएल 2021 का 51वां मैच?

आईपीएल 2021 का 51वां मैच राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा।

कहां देखें राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले आईपीएल 2021 के 51वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

फैंस राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले आईपीएल 2021 के 51वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार इंडिया नेटवर्क चैनलों पर देख सकते हैं। वहीं आईपीएल 2021 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार के वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म डिज्नी+हॉटस्टार पर देखी जा सकती है।

IPL 2021, RR vs MI Squads

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन (कप्तान), जोस बटलर, मनन वोहरा, डेविड मिलर, अनुज रावत, क्रिस मॉरिस, महिपाल लोमरोर, राहुल तेवतिया, रियान पराग, शिवम दुबे, आकाश सिंह, चेतन सकारिया, जयदेव उनादकट, कार्तिक त्यागी, केसी करियप्पा , कुलदीप यादव, मयंक मारकंडे, मुस्तफिजुर रहमान, श्रेयस गोपाल, गेराल्ड कोएत्ज़ी।

