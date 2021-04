Fastest IPL 50 in uncapped Indian players list: राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ (RR vs PBKS) मुकाबले मे पंजाब किंग्‍स के युवा बल्‍लेबाज दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) का जादू देखने को मिला. दीपक ने महज 20 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. इस दौरान उनके बल्‍ले से छह छक्‍के और एक चौका निकला. इस पारी के साथ ही दीपक हुड्डा ने एक बड़ा कीर्तिमान नाम कर लिया है. Also Read - IPL 2021, RR vs PBKS: केएल राहुल-दीपक हुड्डा की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर पंजाब का स्कोर 221/6

दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) अनकैप्‍ड भारतीय क्रिकेटर्स की सूची में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं. इस फेहरिस्‍त में पहले स्‍थान पर ईशान किशन हैं, जिन्‍होंने आईपीएल 2018 के दौरान महज 17 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था.

पहले भी लगा चुके हैं तेज अर्धशतक

यह पहला मौका नहीं है जब दीपक हुड्डा ने आईपीएल में इस तरह आतिशी पारी खेली हो. वो इससे पहले भी इसी तरह बल्‍लेबाजी कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं. साल 2015 में दीपक हुड्डा ने दिल्‍ली के खिलाफ 22 गेंदों में अर्धशतक बनाया था. ये इस श्रेणी में उस वक्‍त का सबसे तेज अर्धशतक था.

क्रुणाल ने की थी दीपक हुड्डा की बराबरी

अनकैप्‍ड क्रिकेटर्स की श्रेणी (Fastest 50 in uncapped Indian players list) में दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) के सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी अगले ही साल क्रुणाल पांड्या ने की थी. उन्‍होंने भी 22 गेंदों पर ही अर्धशतक जड़ा था.

मिला निकोलस पूरन की जगह मौका

पंजाब फ्रेचाइजी के बीते कुछ सालों के इतिहास पर नजर डालें तो नंबर-4 पर वेस्‍टइंडीज के बल्‍लेबाज निकोल्‍स पूरन खेलने आते हैं. दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) को ऊपरी क्रम में मौका देते हुए उन्‍हें इस सीजन की शुरुआत में नंबर-4 पर मौका दिया गया.