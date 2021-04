IPL 2021 RR vs PBKS Live Score and Updates: Ball by Ball Commentary of Rajasthan Royals vs Punjab Kings Match Also Read - Sanju Samson कप्‍तान के तौर पर IPL डेब्‍यू मैच में शतक जड़ने वाले पहले बल्‍लेबाज, इस मामले में अब बस विराट से पीछे

आईपीएल 2021 के चौथे मुकाबले में आज पंजाब किंग्‍स और राजस्‍थान रॉयल्‍स की टीमें आमने सामने होंगी. दोनों टीमों की कमान युवा हाथों में है. केएल राहुल पिछले सीजन में भी पंजाब के लिए कप्‍तानी कर चुके हैं. इस सीजन से संजू सैमसन पहली बार टीम का नेतृत्‍व करते नजर आएंगे. Also Read - IPL 2021, RR vs PBKS: संजू सैमसन का रिकॉर्ड शतक बेकार; रोमांचक मैच में पंजाब ने राजस्थान को 4 रन से हराया

आज के मैच में क्रिस गेल, जोस बटलर, बेन स्‍टोक्‍स जैसे क्रिकेटर्स पर सभी की निगाहें रहेगी. दोनों टीमों के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो राजस्‍थान और पंजाब के बीच अबतक कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें 12 बार राजस्थान ने जीत दर्ज की है, जबकि सिर्फ 8 बार ही पंजाब जीत पाया है. दोनों ने एक मुकाबला टाई के रूप में भी खेला है, जिसका फैसला सुपर ओवर से हुआ यहां पंजाब ने जरूर बाजी मारी है. Also Read - Deepak Hooda के विस्‍फोटक अर्धशतक के बाद Krunal Pandya क्‍यों हो रहे हैं ट्रोल, कुछ इस तरह हैं दोनों के बीच रिश्‍ते

Live Score, updates, RR vs PBKS, IPL 2021, Blog: Ball by Ball Commentary of Rajasthan Royals vs Punjab Kings Match at Wankhede Stadium, Mumbai 7:30 PM Monday 12 April

पंजाब की टीम आज के मैच में पुरानी हार के सिलसिले को भुलाते हुए नाए नाम पांजाब किंग्‍स के साथ नई शुरूआत करना चाहेगी. वहीं, संजू सैमसन पर भी अच्‍छा प्रदर्शन करने का दबाव होगा.