Indian Premier League 2021: पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के कप्तान संजू सैमसन (Sanju Samson) के बचाव में उतर गए हैं. सैमसन ने पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के खिलाफ अंतिम ओवर में सिंगल लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद टीम को हार का सामना करना पड़ा. सैमसन के सिंगल नहीं देने के फैसले पर उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन इसी बीच मांजरेकर ने कप्तान द्वारा रन ना दौड़े के फैसले को सही करार दिया है.

मांजरेकर ने इएसपीएनक्रिकइंफो से कहा, "सैमसन ने सही फैसला लिया क्योंकि मेरे ख्याल से उस वक्त यही सही संभावना थी. सैमसन ने अंतिम गेंद पर छक्का मारने की कोशिश की. मॉरिस के चौका लगाने से अच्छा छक्का लगाने की कोशिश करना था."

मांजरेकर ने आगे कहा, "मेरे ख्याल से सैमसन ने अच्छा फैसला लिया और उन्होंने छक्का मारने की भी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह आउट हो गए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा."

बता दें कि पंजाब ने राजस्थान को 222 रनों का लक्ष्य दिया था और सैमसन ने 119 रनों की पारी खेल इस मुकाबले को रोमांचक बना दिया था. राजस्थान की पारी के अंतिम ओवर की पांचवीं गेंद पर क्रिस मॉरिस को सिंगल नहीं दिया और अंतिम गेंद पर ऊंचा शॉट खेला, लेकिन दीपक हुडा ने कैच पकड़ा लिया और राजस्थान की टीम को हार का सामना करना पड़ा. राजस्थान की टीम 20 ओवर में सात विकेट पर 217 रन ही बना सकी थी.