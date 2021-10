Watch Video- Ziva Dhoni Reaction on MS Dhoni Match Winning Six: चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) लंबे अर्से बाद अपने चिर-परिचित अंदाज में नजर आए. गुरुवार को सीएसके की टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मैदान में उतरी थी. धोनी को यहां बैटिंग में अपना जलवा दिखाने का ज्यादा समय तो नहीं मिला लेकिन मैच को फिनिश करने का मौका उन्हें ही मिला.Also Read - पाकिस्तान में Rohit Sharma का हमशक्ल! Harbhajan Singh भी हुए हैरान, बोले- चाय पर हमें भी बुलाओ

धोनी ने मैच का अंत शानदार छक्का जड़कर किया. जब उन्होंने यह छक्का जड़ा तो दर्शक दीर्घा में उनकी पत्नी साक्षी धोनी (Sakshi Dhoni) और बेटी जीवा (Ziva Dhoni) भी मौजूद थे. अपने पापा के बल्ले से यह छक्का देखकर जीवा भी चहक उठीं और उन्होंने हवा में मुट्ठी लहराकर इस जीत का जश्न मनाया. Also Read - IPL 2021 Points Table, Orange and Purple Cap list: प्ले ऑफ में शान से पहुंची चेन्नई सुपरकिंग्स, ऑरेंज कैप में नंबर 3 हुए Du Plesses

