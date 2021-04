IPL 2021 SRH vs DC Head to Head

सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals) आज आईपीएल (IPL 2021) के 20वें मैच में शाम साढ़े सात बजे से आमने-सामनें होंगे. दोनों ही टीमें इस मैच के लिए तैयार हैं. हैदराबाद की टीम ने पिछले मुकाबले में पंजाब को नौ विकेट से करारी शिकस्‍त दी थी. वहीं, दिल्‍ली की स्थिति इस वक्‍त काफी मजबूत है. मुंबई को छह विकेट से पिछले मैच में मात देने के बाद आज दिल्‍ली दोबरा मैदान में उतरेगी. Also Read - Live Score and Updates, CSK vs RCB, IPL 2021: चेन्‍नई ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला

डेविड वार्नर (David Warner) की सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन में चार मैच खेलकर सिर्फ एक ही जीत दर्ज कर पाई है. आज हैदराबाद के सामने लगातार दूसरी जीत दर्ज करने का मौका है. उधर, रिषभ पंत (Rishabh Pant) की कप्‍तानी वाली दिल्‍ली चार में से तीन मुकाबले जीतकर छह अंकों के साथ प्‍वाइंट्स टेबल (Points Table) में इस वक्‍त तीसरे स्‍थान पर है. Also Read - IPL 2021, CSK vs RCB, Head to Head: क्‍या जीत का पंजा लगा पाएंगे विराट कोहली ? जानें दोनों टीमों के बीच भिड़ंत का इतिहास

दिल्‍ली अगर आज मैच जीतती है तो वो टॉप-2 में भी जगह बना सकती है. हालांकि इस बात का फैसला आज दोपहर शीर्ष दो टीमें कोलकाता नाइटराइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होने वाले मैच पर भी निर्भर करेगा. Also Read - Jos Buttler के हेलमेट पर जाकर लगी पैट कमिंस की बाउंसर, बाल-बाल बची जान, Watch Video

हेड टू हेड (SRH vs DC Head to Head)

हैदराबाद और दिल्‍ली के बीच अबतक आईपीएल में खेले गए मैचों की बात की जा तो इसमें हैदराबाद की स्थिति बेहतर नजर आती है. ये दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में कुल 18 बार आमने-सामने आई हैं. इनमें से सात मैचों में दिल्‍ली और 11 मैचों में हैदराबाद को जीत मिली है.

आईपीएल में बीती तीन भिड़ंत के दौरान हैदराबाद को जीत मिली है. आईपीएल 2019 में ये दोनों टीमें कुल तीन बार आमने सामने आई थी. जिसमें दो बार दिल्‍ली को जीत मिली थी.