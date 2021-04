IPL 2021 SRH vs MI- Yuvraj Singh on Man of The Match: शनिवार को मुंबई इंडियंस (MI) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को एक रोमांचक मुकाबले में 13 रन से हराकर सीजन की अपनी दूसरी जीत दर्ज की. इस मैच में 22 गेंदों में 35 रन की पारी खेलने वाले कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया. लेकिन भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) मानते हैं कि इस मैच में पोलार्ड नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था. Also Read - Indian Premier League 2021, RCB vs KKR: गेंद के पीछे हवाई छलांग लगाकर राहुल त्रिपाठी ने पकड़ा विराट कोहली का कैच, देखें VIDEO

एक ओर पोलार्ड ने मुंबई के लिए तब रन बनाए थे, जब वह अंतिम ओवरों में उसे सबसे ज्यादा दरकार थी. मुंबई की पारी मध्य ओवरों में लड़खड़ा गई थी और 18 ओवर में उसका स्कोर सिर्फ 126 रन ही था, बाद में पोलार्ड ने अंतिम 2 ओवरों में 24 रन बटोरकर मुंबई का स्कोर 150 पहुंचाया और उसकी 13 रन की जीत में अहम भूमिका निभाई. युवी हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच देने की बात कर रहे हैं. लेकिन पांड्या ने 5 बॉल में 7 रन ही बनाए थे. Also Read - IPL 2021, RCB vs KKR: Glenn Maxwell ने जड़ी बैक-टू-बैक फिफ्टी, Orange Cap की रेस में टॉप पर पहुंचे

अब सवाल उठता है कि फिर क्यों युवी हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच देने की वकालत कर रहे हैं, जबकि पांड्या ने इस मैच में कोई बॉलिंग भी नहीं कराई. दरअसल युवी का पांड्या के समर्थन में बोलना बिल्कुल सही है. इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद 151 रन के लक्ष्य के लिए बखूबी आगे बढ़ रही थी. 67 रन पर उसने अपना पहला विकेट गंवाया था. यहां से यह मैच उसकी मुट्ठी में ही नजर आ रहा था. लेकिन पांड्या ने अपनी खूससूरत फील्डिंग से मुंबई की वापसी कराई. Also Read - IPL 2021, RCB vs KKR, Live Score and Updates: ग्‍लेन मैक्‍सवेल 78 रन बनाकर हुए कैच आउट

Man of the match ! Hardik pandya!! Game changer in the field ! Jassi jaisa koi nahi !!king at death bowling @Jaspritbumrah93 @trent_boult @mipaltan surely know how to win pressure games !! No 1 team for a reason #SRHvMI @ImRo45 hitmannn!! you can !!captain 👨‍✈️ — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) April 17, 2021

पांड्या ने पहले डेविड वॉर्नर (36) को अपने सीधे थ्रो पर पवेलियन भेजा. इसके बाद उन्होंने अब्दुल समद (7) को भी इसी अंदाज में सीधे थ्रो पर रन आउट किया. इसकी बदौलत हैदराबाद ने यह जीता हुआ मैच गंवा दिया. टूर्नामेंट में यह उसकी लगातार तीसरी हार है.

उन्होंने हार्दिक की फील्डिंग और मुंबई की जीत पर ट्वीट करते हुए लिखा, ‘मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या, जिन्होंने अपनी फील्डिंग से इस खेल को बदला. जस्सी जैसा कोई नहीं!! जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट अंतिम ओवरों में बॉलिंग के बादशाह हैं. मुंबई इंडियंस को यह बात बखूबी मालूम है कि दबाव वाले मैचों को कैसे जीता जाता है!! वह किसी कारण से ही नंबर 1 हैं. हिटमैन आप कर सकते हैं कैप्टन.’