आईपीएल में बुधवार को खेले गए छठे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 रनों से हरा दिया है. चेन्नई के एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मैच में हैदराबाद की मुट्ठी में ही था. लेकिन अंतिम 4 ओवरों में विराट कोहली की टीम ने पूरा पासा ही पलट दिया. एक लिहाज से यह मैच मंगलवार को कोलकाता और मुंबई के बीच में खेले गए मैच का रिपीट टेलीकास्ट जैसा ही था. कल कोलकाता की टीम ने भी इसी मैदान पर बिल्कुल ऐसा ही मैच गंवाया था. यह रहे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जीत के 5 कारण.

शाहबाज अहमद की उम्दा बॉलिंग

150 रन का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 16 ओवरों तक सिर्फ 2 विकेट गंवाकर 115 रन बना लिए थे. अंतिम 24 बॉल में उसे 35 रन की ही दरकार थी और यहां मनीष पांडे (38) और जॉनी बेयरस्टो (12) क्रीज पर थे. लेकिन विराट कोहली ने यह ओवर शाहबाज अहमद को दिया, जो आईपीएल में अपना सिर्फ तीसरा ही मैच खेल रहे थे. इस गेंदबाज ने अपनी लगातार दो गेंदों पर पांडे और बेयरस्टो को पवेलियन भेज दिया. इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर अब्दुल समद (0) को आउट कर पूरे मैच का रुख बदल दिया.

हर्शल पटेल ने लगाई जीत पर मुहर

शाहबाज ने अपना काम बखूबी कर दिया था और अब आरसीबी की पिछली जीत के हीरो हर्षल पटेल को उनकी मेहनत पर रंग ला कर दिखाना था. हर्षल को कप्तान कोहली ने 18वां और 20 ओवर दिया. इससे पहले उन्होंने 2 ओवर फेंककर कोई विकेट नहीं लिया था लेकिन रनों पर लगाम जरूर लगाए हुए थी. दबाव के क्षणों में वह बिखरे नहीं और उन्होंने विजय शंकर को आउट कर हैदराबाद पर दबाव और बढ़ा दिया. इसके बाद आखिरी ओवर में उनके सामने हैदराबाद को 16 रन चाहिए थे, जिसे उन्होंने बखूबी बचा लिया.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पकड़े बढ़िया कैच

जब तक डेविड वॉर्नर (54) और मनीष पांडे (38) क्रीज पर थे, तब तक तो आरसीबी को कोई चांस ही नहीं मिल रहा था. लेकिन जैसे ही वॉर्नर जेमिसन का शिकार बने. इसके बाद विराट कोहली की टीम में नई ऊर्जा भर गई. 17वें से 20वें ओवर तक विराट कोहली की टीम ने कुल 6 कैच पकड़े और एक बेहतरीन रन आउट कर इस मैच पर अपना नाम लिख दिया.

ग्लेन मैक्सवेल ने जड़ी उम्दा फिफ्टी

भले ही विराट कोहली की टीम अंत में बेहतरीन बॉलिंग और फील्डिंग की बदौलत यह मैच जीती हो. लेकिन इससे पहले ग्लेन मैक्सेवल का रोल भी इसमें खास था. आरसीबी की टीम इस मैच में विराट कोहली के आउट होने के बाद रनों के लिए संघर्ष कर रही थी. लेकिन ग्लेन मैक्सवेल पारी की अंतिम गेंद तक मैदान पर खड़े रहे और अंतिम 4 ओवरों में उन्होंने तेजी से रन कूटते हुए अपनी टीम का स्कोर 149 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. मैक्सवेल ने 41 बॉल में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 59 रन बनाए. मैक्सवेल को शानदार पारी के लिए मैन ऑफ मैच चुना गया.

विराट कोहली ने बनाए 33 रन

मैक्सवेल से पहले कप्तान विराट कोहली ने अपनी टीम के लिए 33 रनों की अहम पारी खेली. इस पिच पर रन मुश्किल से आ रहे थे लेकिन विराट और मैक्सवेल ने तीसरे विकेट के लिए 44 रन जोड़कर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की. हालांकि विराट के आउट होने के बाद बाकी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाए, जिससे रॉयल चैलेंजर्स का स्कोर 149 तक ही पहुंच पाया.